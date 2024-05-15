Pizza yapmak isterken kabusu yaşadı! Saçlarını miksere sıkıştıran kadın TikTok'tan yardım istedi... O anlar sosyal medya gündem yarattı

TikTok'ta Natalie kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi saçının miksere sıkışması üzerine kabus dolu anlar yaşadı. Saçını bir türlü çıkartamadığı için canının yandığını dile getiren genç kadın TikTok'tan yaptığı paylaşımla yardım istedi. Bir elinde mikserin bulunduğu anları paylaşan Natalie gönderisinde, "Saçlarım lanet çırpıcıya kapıldı. Ondan nasıl kurtulacağım? Saçım çok acıyor" ifadelerini kullandı.



