Pizza yapmak isterken kabusu yaşadı! Saçlarını miksere sıkıştıran kadın TikTok'tan yardım istedi... O anlar sosyal medya gündem yarattı

TikTok'ta Natalie kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi saçının miksere sıkışması üzerine kabus dolu anlar yaşadı. Saçını bir türlü çıkartamadığı için canının yandığını dile getiren genç kadın TikTok'tan yaptığı paylaşımla yardım istedi. Bir elinde mikserin bulunduğu anları paylaşan Natalie gönderisinde, "Saçlarım lanet çırpıcıya kapıldı. Ondan nasıl kurtulacağım? Saçım çok acıyor" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya paylaşımında pizza yapmaya çalışırken saçının mutfak aletine takıldığını anlatan Natalie, "Bayılacak gibi hissediyorum. Lütfen bana yardım edin" dedi.
Takipçilerinden gelen yardımları görebilmek için TikTok canlı yayına geçen kadına mikserin tellerinin çıkartılması tavsiye edildi.
Her iki çırpma teli de fena halde saçına dolandığı için acil servisten yardım isteyen kadının saçları kesilmek zorunda kaldı
Son halini TikTok'tan yaptığı paylaşımla gösteren Natalie, "Gülüyorum ama bütün geceyi ağlayarak geçirdim.Artık ağlayamıyorum. Yani bunların hepsini kestim. İçimde hâlâ biraz hamur var! …İçim parçalandı. Gerçekten güzel, uzun, sarı saçlarım vardı." dedi.