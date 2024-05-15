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    4. Restoran otoparkında şaşırtan tartışma! Eşi için boş park yerini buldu... Araba yerine kendisini park edince işler bir anda karıştı

    Restoran otoparkında şaşırtan tartışma! Eşi için boş park yerini buldu... Araba yerine kendisini park edince işler bir anda karıştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.05.2024 11:41
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    Malezya'nın Seremban bölgesindeki bir restoranın otoparkında kaydedilen görüntüler sosyal medya viral oldu. Görüntülerde otopakta boş bulduğu alana araba yerine kendisini park eden bir kadın ve sürücü arasında tartışma yaşandı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

    Malezya'nın Seremban bölgesindeki bir restoranın otoparkında araç içi kamerasına kaydedilen görüntülerde kadının boş bir park alanının ortasında kayıtsız bir şekilde durduğu ve var olmayan bir araba için yer ayırttığı görüldü.

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    Aracını park etmek isteyen sürücü ise kadına çekilmesi için uyarıda bulundu. Kadın ise park yerini önce kendisinin bulunduğunu söyleyerek, "Ben bile bu park yerine ulaşmak için bloğun etrafında bir tur atmak zorunda kaldım. İlk gelen ilk alır" dedi.

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    Kocası için park yerini ayırttığı iddia edilen kadın tartışmanın sonunda alandan uzaklaşmak zorunda kalırken sürücü ise aracını park etmeyi başardı.

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    sosyal medya Malezya otopark park yeri
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