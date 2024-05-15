Restoran otoparkında şaşırtan tartışma! Eşi için boş park yerini buldu... Araba yerine kendisini park edince işler bir anda karıştı

Malezya'nın Seremban bölgesindeki bir restoranın otoparkında araç içi kamerasına kaydedilen görüntülerde kadının boş bir park alanının ortasında kayıtsız bir şekilde durduğu ve var olmayan bir araba için yer ayırttığı görüldü.

Aracını park etmek isteyen sürücü ise kadına çekilmesi için uyarıda bulundu. Kadın ise park yerini önce kendisinin bulunduğunu söyleyerek, "Ben bile bu park yerine ulaşmak için bloğun etrafında bir tur atmak zorunda kaldım. İlk gelen ilk alır" dedi.

Kocası için park yerini ayırttığı iddia edilen kadın tartışmanın sonunda alandan uzaklaşmak zorunda kalırken sürücü ise aracını park etmeyi başardı.







