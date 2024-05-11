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    4. Toplu taşımada resmen dans şovu yaptı! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi... "Ben buna anlam veremedim"

    Toplu taşımada resmen dans şovu yaptı! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi... "Ben buna anlam veremedim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.05.2024 07:52
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    Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir trende kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde bir genç kızın hareket eden trende dans ettiği anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü adeta gösteriye dönüşen dans performansına ait sosyal medya paylaşımlarını eleştiri yağmuruna tuttu.

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir trende dans eden genç bir kız yer aldı.

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    Oturduğu yerden bir anda kalkarak dans etmeye başlayan kız o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. O anlara kullanıcılardan adete yorum ve beğeni yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben buna anlam veremedim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu neydi şimdi?" yorumunda bulundu. Görüntüler kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

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