Toplu taşımada resmen dans şovu yaptı! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi... "Ben buna anlam veremedim"

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir trende dans eden genç bir kız yer aldı.

Oturduğu yerden bir anda kalkarak dans etmeye başlayan kız o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. O anlara kullanıcılardan adete yorum ve beğeni yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben buna anlam veremedim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu neydi şimdi?" yorumunda bulundu. Görüntüler kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.







