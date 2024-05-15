Görenleri şaşkına çeviren o gelenek! Damadın arkadaşları odayı bastı... Zorla yorganı açıp gelinin iç çamaşırını çekiştirdi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Çin'deki bir hayli ilginç olan düğün geleneği yer aldı. Gelin ve damadın yarı çıplak bir halde kırmızı battaniyenin altına saklandığı anlarda odaya giren damadın bir grup arkadaşı çiftin üzerindeki örtüyü almak için hamle yaptı. Ardından ise grup bu sefer gelinin iç çamaşırını çekiştirmeye başladı. Gelin ise hareketten büyük bir rahatsızlık duyarak kendisini battaniyeyle örtmeye çalıştı.



