Görenleri şaşkına çeviren o gelenek! Damadın arkadaşları odayı bastı... Zorla yorganı açıp gelinin iç çamaşırını çekiştirdi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Çin'deki bir hayli ilginç olan düğün geleneği yer aldı. Gelin ve damadın yarı çıplak bir halde kırmızı battaniyenin altına saklandığı anlarda odaya giren damadın bir grup arkadaşı çiftin üzerindeki örtüyü almak için hamle yaptı. Ardından ise grup bu sefer gelinin iç çamaşırını çekiştirmeye başladı. Gelin ise hareketten büyük bir rahatsızlık duyarak kendisini battaniyeyle örtmeye çalıştı.
Arkadaşlarının hareketinden rahatsız olan damat ise bir yandan gelinin üzerini örterek onu korumaya çalışırken diğer yandan ise arkadaşlarının durması için onlara seslendi.
Odada bulunan diğer 'konuklar' ise coşkuyla alkışlayarak ve tezahürat yaparak o anları izlemeyi ve bir yandan da cep telefonlarına kaydetmeyi tercih etti.
O anlara sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu bir gelenek olarak görülmemeli. Tamamen ortadan kaldırılmalıdır." yorumunu ekledi.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "Ne tür bir arkadaş bunu yapar? Gerçekten çok onur kırıcı bir hareket" yorumunda bulundu.
Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu damat eğleniyor ve arkadaşlarına katılıyor gibi görünüyor. Onları ciddi şekilde caydırmak için hiçbir şey yapmadı" yorumunda bulundu.