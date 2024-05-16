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    4. "Genç kadınları aşağılayan jinekolog kadın doktorlar" diyerek sosyal medyadan isyan etti! "Kendinizi ezdirmeyin"

    "Genç kadınları aşağılayan jinekolog kadın doktorlar" diyerek sosyal medyadan isyan etti! "Kendinizi ezdirmeyin"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.05.2024 07:59
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    TikTok'ta 'zehralit' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın bazı jinekologların genç kadın hastalarına muayeneleri sırasında aşağılayıcı konuşmalar yaptığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Jşnekolog muayenesinin kadınların en doğal hakkı olduğunu dile getiren Zehra gönderisine, "Kendinizi sakın ezdirmeyin bu sizin özel hayatınız bir devlet dairesi sayılan hastanede çalışan doktorun işi sizi aşağılamak değil sizi tedavi etmek" notunu ekledi.

    TikTok'ta 'zehralit' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın bazı jinekologların tavırlarından rahatsız olduğunu söyleyen bir paylaşımda bulundu.

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    Genç kadın, "Hani böyle Allah'ın unuttuğu devlet hastanelerinde çalışan jinekolog özellikle kadın doktorlar var ya. Genç olduğu, evli olmadığı için ve cinsel birliktelik yaşayacağını düşünmedikleri için o doktorların genç kızları süzerek, 'Yazık etmişsin kendine, kaç tane beraberliğin oldu tatlım?' aşağılayıcı konuşmaları var ya. Genç kızlar lütfen kendinizi ezdirmeyin. Jinekologa gitmek, devlet doktorunu kullanmak sizin en doğal hakkınız. Öyle kadınlara pabuç bırakmıyorsunuz" dedi.

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    TikTok kullanıcısının paylaşımı bir anda viral olurken yüz binlerce izlenmeye de ulaştı. Benzer durumu yaşadıklarını ifade eden pek çok kullanıcı gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "HPV aşıyla ilgili bir şey sordum 'hayır sen o şeyler yapacak birisine benzemiyorsun' dedi" yorumunda bulundu.

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    İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben adet sancım çok olduğu için bir kontrole gitmiştim. Herkes bana bakıyordu sebebini anlamamıştım. Şimdi anlıyorum. Şaka gibi" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    tiktok Jinekolog
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