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    4. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kızın midesinden tatlı kaşığı çıkartıldı! Doktorlar bile şaşkına döndü

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kızın midesinden tatlı kaşığı çıkartıldı! Doktorlar bile şaşkına döndü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.05.2024 11:21
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    Doktorlar, Rusya'da yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın hastanın defalarca mide ağrısından şikayet etmesi ve sonunda tedaviye götürülmesi üzerine tuhaf bir keşifte bulundu. Hastanın midesinden 20 cm uzunluğunda metal bir kaşık çıkartıldı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'da ismi açıklanmayan bir kadın hasta geçmeyen karın ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Rusya'daki Vologda Devlet Bölge Klinik Hastanesi'nde hastaya tıbbi müdahale yapıldı ve personel, ağrısının nedenini bulmaya çalışmak için bir dizi röntgen çekti.

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    Röntgen sonuçlarında hastanın midesine saplanan 20 cm uzunluğunda bir metal kaşık tespit edildi. Vakanın kendileri için de şaşkınlık verici olduğunu dile getiren Doktor Dmitry Vankov, "Kıza hemen özofagogastroduodenoskopi uygulandı. Video endoskop kullanılarak mide muayenesi yapıldı ve bu, doktorların tanıyı doğrulamasına yardımcı oldu. Kaşık özel bir halka ile yakalandı ve yemek borusu yoluyla mideden çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

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    Vankov ayrıca, kızın sağlık durumunun iyi olması ve işlemin ardından derhal eve taburcu edilmesi nedeniyle ek ameliyat ve hastaneye kaldırılmanın gereksiz olduğunu da belirtti.

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