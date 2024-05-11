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    4. Kan donduran olay! 12 yaşındaki iki çocuk 19 yaşındaki arkadaşlarını palayla bıçaklayarak öldürdü...

    Kan donduran olay! 12 yaşındaki iki çocuk 19 yaşındaki arkadaşlarını palayla bıçaklayarak öldürdü...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.05.2024 14:35
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    İngiltere'nin Nottingham bölgesinde yaşları 12 ila 19 olan üç çocuk arasında tartışma çıktı. 12 yaşındaki iki çocuk tartışma yaşadıkları 19 yaşındaki arkadaşlarını palayla bacaklarından, sırtından ve kafasından keserek öldürdü. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken 12 yaşındaki iki arkadaş cinayet suçlamalarını kabul etmediklerini dile getirdi.

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Nottingham bölgesinde yaşları nedeniyle isimleri verilemeyen 12 yaşındaki iki çocuk oyun oynadıkları 19 yaşındaki bir arkadaşlarını palayla bıçaklayarak öldürdü. Oyun sahasında yaşan olayda 19 yaşındaki Shawn Seesahai'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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    Sosyal ilişkin yapılan soruşturmada olaya tanık olan bir kişi, "İki çocuk onu bir anda yumruklamaya ve tekmelemeye başladı. Sonrasında pantolonundan bir pala çıkarttı. Seesahai arkadaşına koşmasını söyledi ve o da kaçmaya başladı" dedi.

    Nottingham Kraliyet Mahkemesi'nde Crown'un davasını açan savcı KC Michelle Heeley, "Shawn Seesahai sırtına, bacaklarına ve kafatasına palayla vurularak öldürüldü. Bu iki çocuk ölümcül bir silahla sokaklarda dolaşırken Bay Seesahi sadece arkadaşlarıyla birlikteydi. Güvenlik kamerası görüntülerine ulaştık ama aralarında geçenleri tam olarak görebileceğimiz kadar detaylı değil" ifadelerini kullandı.

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