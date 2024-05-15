Yasaklı madde etkisindeki anne 4 aylık bebeğini üçüncü kattaki evinin camından aşağıya sarkıttı... Polis anında müdahale etti

MYNET|DIŞ HABERLER İskoçya'nın Lanarkshire bölgesinde 42 yaşındaki Natalie Hutchison isimli bir kadın 4 aylık bebeğini evinin penceresinden aşağıya salladı. Dairede bulunan bir başka kadın dakikalar sonra bebeği güvenlik bir şekilde annesinden elinden almayı başardı. Vatandaşlar büyük bir korku ve panikle polise haber verdi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Hamilton Şerif mahkemesindeki savcı, "Polis daireye girdi ve çocuğun güvende olduğunu ve başka bir kadın tarafından tutulduğunu gördü ancak sanığın öfkeli olduğunu söyledi. Memurlar, sanığın gözbebeklerinin büyümesi ve ağzında beyaz bir köpük olması nedeniyle uyuşturucu etkisi altında göründüğünü belirtti ancak sanık uyuşturucu etkisi altında olduğunu inkar etti" ifadelerini kullandı.







