Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Yasaklı madde etkisindeki anne 4 aylık bebeğini üçüncü kattaki evinin camından aşağıya sarkıttı... Polis anında müdahale etti

    Yasaklı madde etkisindeki anne 4 aylık bebeğini üçüncü kattaki evinin camından aşağıya sarkıttı... Polis anında müdahale etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.05.2024 11:22
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İskoçya'nın Lanarkshire bölgesinde bir apartmanın üçüncü katındaki dairesinden 42 yaşındaki Natalie Hutchison isimli bir kadın 4 aylık bebeğini aşağıya sarkıttı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen anne 9 metre yükseklikteki evinin penceresinden bebeğini dakikalarca baş aşağıya salladı. Durumu gören vatandaşlar anında durumu polise haber verdi.

    MYNET|DIŞ HABERLER İskoçya'nın Lanarkshire bölgesinde 42 yaşındaki Natalie Hutchison isimli bir kadın 4 aylık bebeğini evinin penceresinden aşağıya salladı. Dairede bulunan bir başka kadın dakikalar sonra bebeği güvenlik bir şekilde annesinden elinden almayı başardı. Vatandaşlar büyük bir korku ve panikle polise haber verdi.

    2

    Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Hamilton Şerif mahkemesindeki savcı, "Polis daireye girdi ve çocuğun güvende olduğunu ve başka bir kadın tarafından tutulduğunu gördü ancak sanığın öfkeli olduğunu söyledi. Memurlar, sanığın gözbebeklerinin büyümesi ve ağzında beyaz bir köpük olması nedeniyle uyuşturucu etkisi altında göründüğünü belirtti ancak sanık uyuşturucu etkisi altında olduğunu inkar etti" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    Tam zamanlı yetişkin filmleri izlemek için para alıyor!

    Tam zamanlı yetişkin filmleri izlemek için para alıyor!

    Her detayı korkunç! 12 yaşındaki kıza babası ve sevgilisi işkence etti

    Her detayı korkunç! 12 yaşındaki kıza babası ve sevgilisi işkence etti

     “Karşı cinsi tavlamak için ne yaparsınız?” sorusuna kadınlardan olay cevaplar...

    “Karşı cinsi tavlamak için ne yaparsınız?” sorusuna kadınlardan olay cevaplar...

     Yüzünü göstermiyor! Çekim açısı olay oldu

    Yüzünü göstermiyor! Çekim açısı olay oldu

     Karısını başka bir adamla yakaladı! O anları böyle ifşaladı

    Karısını başka bir adamla yakaladı! O anları böyle ifşaladı


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yıllarca oturamadılar bile! Tıp dünyasını şaşkına çeviren örümcek ikizlerYıllarca oturamadılar bile! Tıp dünyasını şaşkına çeviren örümcek ikizler
    Evliliğini öve öve bitiremedi! "Kocamı 35 kadınla paylaştım"Evliliğini öve öve bitiremedi! "Kocamı 35 kadınla paylaştım"
    Havaalanı güvenliğinden geçerken sürekli olarak alarm verdiHavaalanı güvenliğinden geçerken sürekli olarak alarm verdi
    Anahtar Kelimeler:
    İskoçya uyuşturucu bebek yasaklı
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile görüştü

    Karısını evde başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı

    Karısını evde başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı

    Yedi içti! Sıra hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı

    Yedi içti! Sıra hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı

    Havaalanı güvenliğinden geçerken sürekli olarak alarm verdi

    Havaalanı güvenliğinden geçerken sürekli olarak alarm verdi

    Hırsızlık yapmak isterken sert kayaya çarptı! Meydan dayağı yedi

    Hırsızlık yapmak isterken sert kayaya çarptı! Meydan dayağı yedi

    Yaz sezonuna hızlı başladı! Plajda böyle dans etti

    Yaz sezonuna hızlı başladı! Plajda böyle dans etti

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

    Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.