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    4. Bebeğin doğumundan sonra annesine verilen ilginç hediye sosyal medyada çok konuşuldu! Plasentasında baskı yaptı

    Bebeğin doğumundan sonra annesine verilen ilginç hediye sosyal medyada çok konuşuldu! Plasentasında baskı yaptı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.05.2024 07:42
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    TikTok'ta paylaşım yapan bir doktorun doğum sonrasında anneye verdiği hediye çok konuşuldu. Bebeğin plasentasının üzerine mürekkep dökerek kağıda baskısını çıkartan doktorun hediyesi çok konuşuldu. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip edildi.

    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Söz konusu görüntülerde bir doktorun doğum sonrasında ailelere anı kalması için hediye verdiği anlar yer aldı. Plasenta ile kağıda yaptığı baskıyı ailelere hediye eden doktor o anları da cep telefonuyla kaydederek TikTok'tan paylaştı.

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    Doktorun fikri kimilerine ilginç gelirken kimileri ise hediyeyi saçma bulduğunu dile getirerek duruma tepki gösterdi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hayat ağacı gibi olmuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu bizden mi çıkıyor?" yorumunda bulundu.

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