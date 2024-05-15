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    4. Tıp dünyasını şaşkına çeviren örümcek ikizler! Çok nadir görülüyor: Pelvis bölgesinden yapışıklar... Üç bacak, dört kol

    Tıp dünyasını şaşkına çeviren örümcek ikizler! Çok nadir görülüyor: Pelvis bölgesinden yapışıklar... Üç bacak, dört kol

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.05.2024 10:34
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    Endonezya'da yapışık ikiz olarak dünyaya gelen kardeşler 2 milyonda bir görülen son derece nadir bir durumla doğdu. 'Örümcek' gibi birbirlerine pelvis bölgesinden bağlı olarak dünyaya gelen ikizler tıp dünyasını da şaşkına çevirdi. Üç bacağa, dört kola ve bir penise sahip olan doğan ikiz kardeşlerin birbirlerinin ayırması imkansıza yakın.

    Endonezya'da 2018 yılında ikiz erkek çocukları üç bacak, dört kol ve bir penisle birbirlerine yapışık olarak dünyaya geldi.

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    İkizlerin 2 milyonda bir görülen son derece nadir durumunda bir mesaneyi, rektumu ve bağırsağı paylaştıkları ifade edildi. İkizlerin sağlık durumuna ilişkin bilgiler American Journal of Case Reports'da yayınlandı.

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    Zor geçen bir gebelik ve doğumun sonrasında hayatta kalmayı başaran ikiz kardeşler yaşamlarının ilk üç yılında dik bir şekilde oturamadılar ve düz bir şekilde yatmak zorunda kaldılar.

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    Cerrahlardan oluşan bir ekip sayesinde son derece riskli bir ameliyatla ikizlerin oturur pozisyona getirilmesi sağlandı. Ameliyatta üçüncü bacakları ampüte edilen, kalça ve leğen kemikleri düzeltilen kardeşler şimdi ise oturabilecek durumda. Doktorlar, bazı hayati organlarının ortak olması nedeniyle ikizlerin ayrılmasının çok güç olduğunu söylüyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Endonezya yapışık ikizler
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