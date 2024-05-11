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    4. Yer: Pendik! Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokak ortasındaki kadın maketini öptü... O anlar sosyal medyada gündem oldu

    Yer: Pendik! Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokak ortasındaki kadın maketini öptü... O anlar sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.05.2024 11:57
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    İstanbul'un Pendik ilçesinde güvenlik kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde sarhoş olduğu iddia edilen bir kişinin sokak ortasında bulunan kadın maketini öptüğü anlar yer aldı.

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ilginç anlara sahne oldu. Pendik'te bir dükkanın reklam yapmak amacıyla sokağın ortasına koyduğu kadın maketi yoldan geçen bir adamın hedefi oldu.

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    Sarhoş olduğu iddia edilen adam bir anda kadın maketinin önünde durdu ve onu öpmeye başladı. O anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Akıllıya hasret kaldık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yalnızlık seviyesi maksimumda yorumunda bulundu.

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