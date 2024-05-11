Araba hırsızının zor anları! Kaçmak isterken parmaklıklara yakalandı... Pantolonu takılınca öylece asılı kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER Arabalardan hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen bir kadın yaşadığı bir kazanın ardından yarı çıplak kaldı.

Pantolonunun üzerinden geçmeye çalıştığı metal kapılara takılmasının ardından genç kadın bir süre kurtulmak için çabaladı. Ancak bir türlü başarılı olamayınca çareyi tüm pantolonunu çıkartmakta buldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

What'sTheJam'in haberine göre, güvenlik görevlileri filme alınan anlardan kısa bir süre sonra vardiyalarını değiştirdiği için hırsız kaçmayı başardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Adalet kendi kendisine işlemiş" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok iyi olmuş" yorumunu ekledi.