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    4. Araba hırsızının zor anları! Kaçmak isterken parmaklıklara yakalandı... Pantolonu takılınca öylece asılı kaldı

    Araba hırsızının zor anları! Kaçmak isterken parmaklıklara yakalandı... Pantolonu takılınca öylece asılı kaldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.05.2024 13:11
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    Şili'nin Maipu kentinde araba hırsızı olduğu iddia edilen kişi kaçmak isterken talihsiz bir kaza yaşadı. Pantolonu demir parmaklıklara takılan hırsız öylece asılı kaldı. Bir türlü takılı kaldığı yerden kurtulamayan hırsız çareyi tüm kıyafetlerini çıkartmakta buldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Arabalardan hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen bir kadın yaşadığı bir kazanın ardından yarı çıplak kaldı.

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    Pantolonunun üzerinden geçmeye çalıştığı metal kapılara takılmasının ardından genç kadın bir süre kurtulmak için çabaladı. Ancak bir türlü başarılı olamayınca çareyi tüm pantolonunu çıkartmakta buldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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    What'sTheJam'in haberine göre, güvenlik görevlileri filme alınan anlardan kısa bir süre sonra vardiyalarını değiştirdiği için hırsız kaçmayı başardı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Adalet kendi kendisine işlemiş" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok iyi olmuş" yorumunu ekledi.

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    Hırsız Şili
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