Görümcesinin nişanında kocasına hamilelik müjdesi verdi! Sosyal medyayı ikiye böldü: "Görümcemin nişanında nasıl başrol oluyorum oynat bakalım"

TikTok'ta paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında viral olmayı başarırken tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımında bir kadın görümcesinin nişan töreninde eşine hamile olduğunun müjdesini verdi. Görümcesi ve nişanlısıyla birlikte fotoğraf çektirmek için kamera karşısına geçtikleri anda eşine müjdeyi veren kadının videosu tepkileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının özel günlerde böyle hareketlerin yapılmaması gerektiğini savunurken bazı sosyal medya kullanıcısı ise o anları sevimli bulduğunu ifade etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben görümcesinin yerinde olsam düğün tarihini doğuracağı zamana alırım başka türlü içim soğumaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Düğünde de beyaz giy tam olsun" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise," Görümce sizin kadar gerilmemiş sakin olun. Kesin anlaşmışlardır" yorumunda bulundu.