Sosyal medyanın konuştuğu ilginç görüntüler! Sevgilisine tasma takıp sanat galerisi gezdirdi... Yorumlar gecikmedi

Almanya'nın Berlin şehrinde bulunan bir sanat galerisinde çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde bir kadın ve boynuna tasma taktığı bir adam yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterirken bazıları ise durumu ti'ye aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kocamın sanatla ilgilenmesi için uygulamam gereken tarife" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gerçek mi?" yorumunu yaptı.