8 yaşından beri dişini fırçalamadığını anlatarak şaşkına çevirdi! "Hiç çürüğüm olmadı"

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde 62 yaşındaki bir adamın dişlerini hiç fırçalamadığını söylediği anlar yer aldı. Diş macununun dişin üzerindeki koruyucu tabakayı öldürdüğünü iddia eden adam, "8 yaşımdan beri kulaklarıma hiç pamuklu çubuk kullanmadım ve 8 yaşımdan beri dişlerimi fırçalamıyorum. Hiçbir zaman çürüğüm olmadı ve dişlerimle ilgili hiçbir sorun yaşamadım. sadece hidrojen peroksit yapıyorum" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten buna inanmış olması çok garip" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bilimsel olarak anlatması peki?" yorumunu yaptı.







