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    4. 8 yaşından beri dişini fırçalamadığını anlatarak şaşkına çevirdi! "Hiç çürüğüm olmadı"

    8 yaşından beri dişini fırçalamadığını anlatarak şaşkına çevirdi! "Hiç çürüğüm olmadı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.05.2024 07:44
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    62 yaşındaki bir adam diş sağlığının çok iyi olduğunu anlattığı bir sosyal medya paylaşımında tercih ettiği yolla adeta şaşkına çevirdi. 8 yaşından beri dişlerini fırçalamadığını söyleyen 62 yaşındaki adam, "Hiç çürüğüm yok" diyerek kendi yöntemini savundu.

    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde 62 yaşındaki bir adamın dişlerini hiç fırçalamadığını söylediği anlar yer aldı. Diş macununun dişin üzerindeki koruyucu tabakayı öldürdüğünü iddia eden adam, "8 yaşımdan beri kulaklarıma hiç pamuklu çubuk kullanmadım ve 8 yaşımdan beri dişlerimi fırçalamıyorum. Hiçbir zaman çürüğüm olmadı ve dişlerimle ilgili hiçbir sorun yaşamadım. sadece hidrojen peroksit yapıyorum" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten buna inanmış olması çok garip" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bilimsel olarak anlatması peki?" yorumunu yaptı.

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