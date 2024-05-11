Aldatıldığını maille öğrendi! Tam dört yıl öncesine aitti... "Eski erkek arkadaşımın beni aldattığını yıllar önce bana gönderdiği mailden nasıl öğrendim?"

TikTok'ta 'İdilsuziyagil' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın aldatılma hikayesiyle herkesi şaşkına çevirdi.

Bir türlü güvenemediği bir ilişkinin içinde olduğunu dile getiren Ziyagil, "Beni yakın çevrem yanlış ve korkunç erkek seçimimlerimle tanırlar. Eski erkek arkadaşımın ilişkimizdeyken beni aldattığını nasıl yıllar öncesinde gönderdiği mailden öğrendiğimi anlatacağım. Bu erkek arkadaşımla 2019 yılında sevgiliydik ve ben sürekli güven problemi yaşıyordum. İlişkimiz 6 ay sürdü. Bu çocuğun çevresindeki kadınları sürekli olarak rüyamda görüyordum. Ona anlattığımda da benim bu konuyla alakalı çok takıntılı olduğumu söylüyordu. Aramızda hiçbir tartışma olmadı. 'Ben güven problemi yaşıyorum' diyerek ayrıldım" dedi.

Pandemi döneminde bir uygulama üzerinden gelecek tarhli bir mail gönderebildiğine dair bir sosyal medya hikayesi attığını söyleyen Ziyagil, "Kavga ederek ayrılmadığımız için de herhangi bir iletişim problemimiz yoktu. 'Gel birbirimize mektup gönderelim.Biz zamanında pek fazla iletişim kurmadan ayrıldık. Belki bir şeyleri daha fazla açığa çıkartabiliriz. Yıllar sonra bakar güleriz' dedi. Daha sonra birbirimize yıllar sonra iletilmesi için online mektup yazdık" diye konuştu.

Mektubun kendisine geldiğini söyleyen genç kadın, "Maile baktığımda 'Aa onun bana gönderdiği mailmiş' dedim. Mailin içeriğini okuyunca şaşırdım. Zamanında biraz problem yarattığım tüm kadınlarla beni aldatmış. Bana yazdığı mailde de beni aldattığı kızların isim listesi vardı" ifadelerini kullandı.