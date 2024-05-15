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    4. İlginç anlar! Otobüsün içine hamak bağlayıp sallanmaya başladı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    İlginç anlar! Otobüsün içine hamak bağlayıp sallanmaya başladı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.05.2024 07:57
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    Amerika'daki bir toplu taşıma aracında kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir adam otobüsün içine hamak bağlayarak uzandı. Diğer yolcuların şaşkın bakışlarının arasında hamağa uzanan adam kendisini "Hamak yasak" levhasının olmadığını söyleyerek savundu.

    Amerika'da bir otobüste kaydedilen görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde bir adamın otobüsün içinde hamak kurarak sallandığı anlar yer aldı.

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    Otobüs şoförü duruma tepki gösterinde yolcu ise hamaktan inmeyi reddederek kendisini otobüste hamakta sallanılmaması için herhangi bir uyarı işaretinin bulunmadığını söyleyerek savundu.

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    O anlara otobüste bulunan diğer yolcular tarafından saniye saniye cep telefonuyla çekildi. Adamın bir hayli ilginç hareketleri diğer yolcuları gülümsetmeyi başardı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Amerika hamak
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