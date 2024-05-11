16 yıldır tek bir lokma yemek yemedi, 1 yudum bile su içmedi! Doktorlar duruma anlam veremiyor... "Tanrı'nın işi"

MYNET|DIŞ HABERLER Etiyopya'nın ücra bir bölgesinde yaşayan Muluwork Ambaw, 16 yıldan fazla bir süredir hiçbir şey yemediğini veya içmediğini iddia ediyor. Öyle ki 10 yaşındayken yemek yeme veya içme ihtiyacının birdenbire durduğunu ve yediği son şeyin mercimek yemeği olduğunu söyleyen Ambaw, "Ailemle birlikte yaşıyordum ve benden kahvaltı yapıp okula gitmemi istediler. Yemek yediğimi söyledim ama numara yapıyordum. Suya ya da herhangi bir yiyeceğe olan iştahımı kaybetmiştim." dedi.

TUVALET İHTİYACI BULUNMUYORDU

Muluwork, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki doktorlar tarafından muayene edildi. Üç yıllık testlerden sonra doktorlar sağlığının mükemmel olduğunu söylediler ancak sindirim sisteminde yiyecek, su veya atık madde bulunmadığını fark ettiler; bu da onun idrar yapma veya dışkılama ihtiyacı olmadığı anlamına geliyordu.

Ambaw ayrıca Dubai ve Katar'da ruh sağlığını test eden doktorlarla görüştüğünü ancak onda herhangi bir sorun bulamadıklarını söyledi. Ailesi için yemek yaptığını ancak kendisinin yemediğini dile getiren Ambaw, "Bu Tanrı'nın işi" ifadelerini kullandı.