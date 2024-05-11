Sosyal medya fenomeni Kate Shumskaya'nın et yediği video bir anda viral oldu! Milyonlarca izlenmeye ulaştı... Erol Taş benzetmesi yapıldı

Sosyal medyada dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesi ulaşan Kate Shumskaya değişik yeme şekillerinden oluşan videolarını paylaşarak milyonlarca izlenmeye ulaşmayı sürdürüyor.

Son olarak sosyal medyadan et yediği anlarda çekilen bir videosunu paylaşan fenomen isim Erol Taş'a benzetildi.

Tabağında bulunan etin üzerine önce soslarını döken ardından ise ellerinin arasına alıp yemeye başlayan fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yemek yemeye başlayana kadar mükemmel bir kadındı" yorumunu ekledi Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Midem bulandı" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Benim hoşuma gitmesi peki?" yorumunu yaptı.