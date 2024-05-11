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    4. Sosyal medya fenomeni Kate Shumskaya'nın et yediği video bir anda viral oldu! Milyonlarca izlenmeye ulaştı... Erol Taş benzetmesi yapıldı

    Sosyal medya fenomeni Kate Shumskaya'nın et yediği video bir anda viral oldu! Milyonlarca izlenmeye ulaştı... Erol Taş benzetmesi yapıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.05.2024 09:59
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    Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Kate Shumskaya isimli fenomen değişik yeme şekli sayesinde popüler oldu. Lüks restoranlarda yaptığı çekimlerde elleriyle yemek yediği anları paylaşan fenomen ismin et yediği videosu 36 milyon izlenmeyi geçti. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

    Sosyal medyada dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesi ulaşan Kate Shumskaya değişik yeme şekillerinden oluşan videolarını paylaşarak milyonlarca izlenmeye ulaşmayı sürdürüyor.

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    Son olarak sosyal medyadan et yediği anlarda çekilen bir videosunu paylaşan fenomen isim Erol Taş'a benzetildi.

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    Tabağında bulunan etin üzerine önce soslarını döken ardından ise ellerinin arasına alıp yemeye başlayan fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yemek yemeye başlayana kadar mükemmel bir kadındı" yorumunu ekledi Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Midem bulandı" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Benim hoşuma gitmesi peki?" yorumunu yaptı.

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