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    4. Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor! “Karşı cinsi tavlamak için ne yaparsınız?” sorusuna kadınların verdikleri cevaplar olay oldu

    Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor! “Karşı cinsi tavlamak için ne yaparsınız?” sorusuna kadınların verdikleri cevaplar olay oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.05.2024 09:30
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    Aydın'da gerçekleştirildiği iddia edilen bir sokak röportajı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Rastgele yoldan geçen kadınlara yöneltilen “Karşı cinsi tavlamak için ne yaparsınız?” sorusuna genç kadınların verdiği özgüven dolu cevaplar sosyal medyada gündem oldu.

    Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında yoldan geçen kadınlara “Karşı cinsi tavlamak için ne yaparsınız?” sorusu yöneltildi. Kadınların verdiği cevaplar ise sosyal medya kullanıcıları arasında olay oldu.

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    Mikrofona konuşanlar arasında "Tavlamak için bir şey yapmama gerek yok öyle söyleyeyim", "Onu umursamadan", "Tavlamak için pek fazla bir şey yapmak gerekmiyor bence. Kendin olman, doğal olman yeterli.", "Erkeği tavlamama gerek yok ama aslında 5-10 saniye bakıyor mu tarzında bana baktığını hissedersem belki" gibi cevaplar geldi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadınların cevaplarına yorum yapmayı ihmal etmedi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu ne özgüven arkadaş" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Egolar zirve yapmış" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Cevaplar şaşırtmadı" yorumunda bulundu.

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