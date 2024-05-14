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    4. Kocasını adım adım takip etti! Hediye ettiği kolyenin içine kamera yerleştirdi... "Nereden bulabilirim?"

    Kocasını adım adım takip etti! Hediye ettiği kolyenin içine kamera yerleştirdi... "Nereden bulabilirim?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.05.2024 08:00
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    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda genç bir kadın kocasını adım adım takip edebilmek için hediye ettiği kolyenin içine kamera yerleştirdi. Televizyonun karşısına geçerek kocasının hareketlerini kameradan izleyen kadının sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının duruma tepki gösterirken diğer bir kısmı ise kendi eşlerine uygulamak için kolyenin satın alınacağı yeri sordu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadının eşine hediye ettiği kolye üzerinden onu takip ettiği anlar yer aldı. Eşine aldığı kolyenin içine gizli kamera yerleştiren kadın kamerayı televizyona bağlayarak eşini seyretmeye başladığı anları sosyal medyadan "Kocişkoma verdiğim kolyeden onu izliyorum" notuyla paylaştı.

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    Sosyal medya kullanıcıları o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Güvenmediğin adamla niye evlenirsin?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sürekli şüphe duyacaksam o kişi doğru kişi değildir." yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Nereden bulabilirim?" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya kolye gizli kamera
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