Sokakta tek başına yürüdüğü sırada sözlü tacize uğradı! O anları kameraya kaydetti... "Eve gitsen iyi olacak"

32 yaşındaki Hayley Mabbett, Avustralya'nın Brisbane kentindeki evine sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindeyken uğradığı taciz anları anlattı. Trenden indikten sonra evine doğru yürümeye başlayan genç kadın kısa süre içinde yanına spor bir arabanın yaklaştığını söyledi.

Arabanın camı açıldıktan sonra içinden bir grup erkeğin kendisine seslendiğini söyleyen Mabbet, "Bazı bağırışlar duydum. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Sonrasında açık bir şekilde bağırmaya başladılar: 'Eve gitsen iyi olur, yoksa sana tecavüz edeceğim' Araba aniden hareket etti ve uzaklaştılar" dedi.

Yaşadığı sözlü taciz anları anlatarak sosyal medyadan paylaşmaya karar verdiğini söyleyen Mabbet, "Kadınların böyle şeylere maruz kalıyor olması gerçekten korkunç. Bunu kabul etmiyorum" diye konuştu.







