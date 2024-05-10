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    4. Sokakta tek başına yürüdüğü sırada sözlü tacize uğradı! O anları kameraya kaydetti... "Eve gitsen iyi olacak"

    Sokakta tek başına yürüdüğü sırada sözlü tacize uğradı! O anları kameraya kaydetti... "Eve gitsen iyi olacak"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.05.2024 11:42
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    Avustralya'da yaşayan Hayley Mabbet isimli bir kadın sokakta tek başına yürürken yanına yaklaşan bir arabanın içindeki bir grup erkeğin sözlü tacizine uğradığı anları cep telefonuyla kaydederek paylaştı. Gece evine yürürken birkaç dakika bile kendini güvende hissedememesinin sinir bozucu olduğunu söyleyen Mabbet, "Bu gerçekten çok iğrençti. Çok korktum" ifadelerini kullandı.

    32 yaşındaki Hayley Mabbett, Avustralya'nın Brisbane kentindeki evine sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindeyken uğradığı taciz anları anlattı. Trenden indikten sonra evine doğru yürümeye başlayan genç kadın kısa süre içinde yanına spor bir arabanın yaklaştığını söyledi.

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    Arabanın camı açıldıktan sonra içinden bir grup erkeğin kendisine seslendiğini söyleyen Mabbet, "Bazı bağırışlar duydum. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Sonrasında açık bir şekilde bağırmaya başladılar: 'Eve gitsen iyi olur, yoksa sana tecavüz edeceğim' Araba aniden hareket etti ve uzaklaştılar" dedi.

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    Yaşadığı sözlü taciz anları anlatarak sosyal medyadan paylaşmaya karar verdiğini söyleyen Mabbet, "Kadınların böyle şeylere maruz kalıyor olması gerçekten korkunç. Bunu kabul etmiyorum" diye konuştu.

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    Avustralya taciz
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