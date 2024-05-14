Rızası olmadan dünyaya getirdikleri için anne ve babasına dava açtığını söyledi! "Bir medyum tutmanız ve isteyip istemediklerini sormanız gerekiyor"

TikTok'ta Kass Theaz kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın anne ve babasına rızası olmadan onu dünyaya getirdiklerini için dava açtığını iddia ederek bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. TikTok'ta 8 milyon görüntülemeye ulaşan paylaşımında Theaz, "Ben doğmadan önce burada olmayı gerçekten isteyip istemediğimi öğrenmek için zaten benimle iletişime geçmeye çalışmadılar" dedi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü anne ve babasına tepki göstermesine rağmen Theaz'ın kendisinin de çocuk sahibi olmasını eleştirdi. Genç kadın ise çocuklarını evlat edindiğini söyleyerek, "Onların burada olması benim suçum değil. Eğer şu anda hamileyseniz bir medyum tutmanız ve gerçekten burada olmak isteyip istemediklerini sormanız gerekiyor" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı gönderide şaka yapıldığını söylerken diğer bir kısmı ise Theaz'ın sözlerini ciddiye aldığını dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçek mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mükemmel bir şaka" yorumunu yaptı.







