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    4. Rızası olmadan dünyaya getirdikleri için anne ve babasına dava açtığını söyledi! "Bir medyum tutmanız ve isteyip istemediklerini sormanız gerekiyor"

    Rızası olmadan dünyaya getirdikleri için anne ve babasına dava açtığını söyledi! "Bir medyum tutmanız ve isteyip istemediklerini sormanız gerekiyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.05.2024 09:50
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    TikTok'ta Kass Theaz kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın rızası olmadan dünyay getirdikleri için anne ve babasına dava açtığını söyledi. Doğumdan önce ebeveynlerin çocuklarıyla iletişime geçmesi gerektiğini ve onlara dünyaya gelip gelmek istemediklerini sormaları gerektiğini söyleyen Theaz'ın paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.

    TikTok'ta Kass Theaz kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın anne ve babasına rızası olmadan onu dünyaya getirdiklerini için dava açtığını iddia ederek bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. TikTok'ta 8 milyon görüntülemeye ulaşan paylaşımında Theaz, "Ben doğmadan önce burada olmayı gerçekten isteyip istemediğimi öğrenmek için zaten benimle iletişime geçmeye çalışmadılar" dedi.

    SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü anne ve babasına tepki göstermesine rağmen Theaz'ın kendisinin de çocuk sahibi olmasını eleştirdi. Genç kadın ise çocuklarını evlat edindiğini söyleyerek, "Onların burada olması benim suçum değil. Eğer şu anda hamileyseniz bir medyum tutmanız ve gerçekten burada olmak isteyip istemediklerini sormanız gerekiyor" diye konuştu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı gönderide şaka yapıldığını söylerken diğer bir kısmı ise Theaz'ın sözlerini ciddiye aldığını dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçek mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mükemmel bir şaka" yorumunu yaptı.

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