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AK Parti'li Turan, Ezine Millet Bahçesi Açılışı ve Araç Teslim Töreni'nde konuştu:

27.07.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Geyikli beldemiz turizm merkezi, tüm sorunlarını çözelim istiyoruz. Yazın orası tatil beldesi ama kışın kimse kalmıyordu. Şimdi doğal gaz geliyor, ekimde başlıyoruz, artık Geyikli'miz de bölgemizin hem yazlık hem kışlık olarak kullandığı en güzel bölgelerden bir tanesi olacak"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Geyikli beldesinin bir turizm merkezi olduğunu ve bölgenin tüm sorunlarını çözmek istediklerini belirterek, "Yazın orası tatil beldesi ama kışın kimse kalmıyordu. Şimdi doğal gaz geliyor, ekimde başlıyoruz, artık Geyikli'miz de bölgemizin hem yazlık hem kışlık olarak kullandığı en güzel bölgelerden bir tanesi olacak" dedi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla "Ezine Millet Bahçesi Açılışı ve Araç Teslim Töreni" düzenlendi.

Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, kendi iktidarlarından önce yaşanan sıkıntıları anlatarak, iktidarları döneminde ise yatırımların durmadığını söyledi.

Çanakkale'nin kıymetli topraklara sahip olduğunu dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Bizler çok daha büyük zorlukları aşmış insanlarız. Bize sert rüzgarın zararı olmaz. Bölgemizin en kıymetli adımı köprüyle oldu. Artık Ezine-İstanbul, Ezine-Avrupa, akademisyen için, iş adamı için, öğrenci için uzak yerler değil. Buradan üç yüz kilometreye, hiçbir kesinti olmadan 'rüzgar mı olacak, hava mı yağacak, gemi kalkacak mı' endişesi olmadan Ezineliler İstanbul'a gidebilecek. Avrupa'nın kendi içerisindeki pazarlara Ezine direkt gidebilecek. Daha düne kadar 'vapur kalkar mı, kalkmaz mı' korkusu domatesçide, balıkçıda, peynircide, turizm sektöründe had safhadaydı ama geride kaldı. Otuz beş yıldan beri dolmayan Çanakkale Merkez OSB'si köprü açılmasıyla beraber anında doldu."

Turan, yatırımcıların bölgeye artık daha rahat geldiğine işaret ederek, "Geyikli beldemiz turizm merkezi, tüm sorunlarını çözelim istiyoruz. Yazın orası tatil beldesi ama kışın kimse kalmıyordu. Şimdi doğal gaz geliyor, ekimde başlıyoruz, artık Geyikli'miz de bölgemizin hem yazlık hem kışlık olarak kullandığı en güzel bölgelerden bir tanesi olacak. Allah devlete zeval vermesin, beraber omuz omuza daha çok iş yapacağız. Beraber Çanakkale'mizin ayağa kalkması için daha çok iş yapacağız. Tüm yaz, bu bölgeyi dolaşarak kimin ne derdi var, hangi idaremizde ne sorun var, siyasi parti farkı gözetmeksizin omuz vereceğiz." diye konuştu.

Açılışa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ile çok sayıda vatandaş katıldı

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