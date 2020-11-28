AK Partili Turan, Millet Bahçesi müjdelerine devam ediyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ezine ve Biga’nın ardından Lapseki’ye Millet Bahçesi yapılacağının müjdesini verdi.

Şehrin ekonomisi, sanayisi, tarımı ve turizmi olduğu kadar doğası ve çevresi için de çalışmalarına devam ettiklerini belirten Turan, “Çanakkale, bize tarihin ve ecdadın emanetidir. Hiçbir alanı boş bırakmamak için gayret ediyoruz. Çanakkale’miz üretim, tarım, turizm ve tarih gibi tüm dinamikleriyle kalkınırken, şehrimizin siluetine değer katacak yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Daha yeşil bir çevre, yarınlarımıza bırakacağımız en büyük miraslardan olacaktır. Lapseki’mize 35 dönüm üzerine Millet Bahçesi yapmak için çalışmalar başladı. TOKİ tarafından proje ihalesi yapıldı. Proje yöresel özelliklerimiz ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanıyor. Bu yıl sonunda projenin bitirilmesi ve TOKİ’ye sunulması planlanıyor. 2021 yılı başlarında ihale aşamasına hazır hale gelecek. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın öncülüğünde TOKİ tarafından yapımına başlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Lapseki Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz’a ve emeği geçenlere hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile hemşehrilerimize hizmet etmek bizim için büyük bir onur. Lapseki Belediyemizin projelerine desteğimiz devam edecek” dedi.

