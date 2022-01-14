AK Parti'li Ünal partisinin Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti:

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Geçen gün, 2017 yılında Adıyaman'da öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan fotoğrafları tüm Türkiye gördü. Bir şeyi doğru koyalım, kimse dünyada terörü, silahlı şiddeti savunamaz, HDP savunuyor. Şimdi HDP'nin yanında CHP de savunmaya başladı." dedi.

Ünal, partisinin Adıyaman İl Başkanlığını ziyaretinde kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

AK Parti'nin millet hareketi olduğunu ifade eden Ünal, şunları dile getirdi:

"AK Parti bir fikirdir, bir değerdir, bir duygudur. AK Parti bu milletin kavgası, mücadelesi, hayalidir. AK Parti'nin bugün tarihin içerisinden akıp geçen nehrin, bugünkü suyudur AK Parti. O yüzden meseleyi her şeyden önce siyasi bir mesele değil, bir memleket meselesi, bir medeniyet tasavvuru olarak görmek lazım. Burada bulunan kardeşlerim, kuru bir iktidar kavgası için burada bulunmuyorlar. Burada oturan hiçbir arkadaşım, bir iktidar mücadelesi için burada bulunmuyor. Burada bulunan her bir arkadaşım, babasından, atasından, ecdadından emanet aldığı büyük bir davayı, çocuğuna onurla aktarmak için bulunuyor."

Birilerinin AK Parti'nin mücadelesini itibarsızlaştırmak için çirkin bir dil kullandığına işaret eden Ünal, bu kişilerin yalanın endüstrisini kurduğunu söyledi.

Ünal, kentte tütün temsilcileriyle görüştüklerini dile getirerek, bu konunun herhangi bir mağdurunun olmaması için tüm gayretlerini göstereceklerini vurguladı.

Geleceğe umutla bakılması gerektiğini ifade eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalan, iftira, hakaret, bunu siyaset haline getirenlere kulaklarımızı kapatacağız. Onlar bizimle ilgili bütün hakikatlere kapalılar. Ağzımızla kuş tutsak 'Kuşu ısırdı.' diyorlar. Denizin üzerinde yürüsek 'Yüzme bilmiyor.' diyorlar. Bunlarla başa çıkılmaz, bunların yalanlarıyla, iftiralarıyla mümkün değil, o yüzden diyoruz ki biz ne yapacağız? Biz işimizi yapacağız. Türkiye'yi ayağa kaldırmak için her bir insanımızın yanında olmak, yardımcısı olmak için biz AK Parti teşkilatları olarak işimizi en iyi bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Söyledikleri yalanlarla öyle bir kafa karıştırıyorlar ki bizim hafızamızla ve aklımızla alay ediyorlar, unuttuk sanıyorlar. Dün yaptıklarını unuttuk zannediyorlar."

- "CHP, HDP ile seçim ittifakı yapıyor"

Mahir Ünal, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'i işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen gün, 2017 yılında Adıyaman'da öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan fotoğrafları tüm Türkiye gördü. Bir şeyi doğru koyalım, kimse dünyada terörü, silahlı şiddeti savunamaz, HDP savunuyor. Şimdi HDP'nin yanında CHP de savunmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu sordular, dediler ki 'Buna ne diyorsunuz? Buna bir tepkiniz olmayacak mı?' Kemal Kılıçdaroğlu 'O iş çözüm sürecinde olmuş.' dedi. Şimdi çözüm sürecinin ne olduğunu unutanlar için hemen orada bir ne oluşturmak istiyor? Bir dezenformasyon, manipülasyon oluşturmak istiyor. Efendi, çözüm süreci bu devletin demokrasiyi korumak için, gerekli enstrümanları kullanarak terörü sona erdirmek için attığı adımın ismidir çözüm süreci. Devlet, gerektiğinde gerekli enstrümanları kullanarak terörü sona erdirmek için gerekli tedbirleri, önlemleri alır ama bugün CHP, HDP ile seçim ittifakı yapıyor mu? Yapıyor. Peki AK Parti, çözüm sürecinde terörü bitirmek için Cumhurbaşkanımızın o günkü ifadesiyle 'Elini taşın altına koyup gerekirse baldıran zehri içerim dedi mi?' dedi. Peki biz terörü bitirmek için bütün riskleri aldık mı? Aldık. Silahı bıraktırmak için gerekli her şeyi yaptık mı? Yaptık ama karşımızdakiler ne yaptılar? Karşımızdakiler maalesef silahı bırakmak yerine 2015'te 22 Temmuz'da Şanlıurfa'da 2 emniyet görevlimizi şehit ettiler. Biz terörü bitirmek için mücadele verdik, CHP'nin yaptığı gibi seçim ittifakı yapmadık."

- "Avrupa'da doğal gaza yüzde 600 zam yapıldı"

Ünal, bütün dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Şu anda Avrupa'da doğal gaza yüzde 600 zam yapıldı, peki biz bu zammın ne kadarını konutlara yansıttık biliyor musunuz? Dörtte birini konutlara yansıttık. Dörtte üçünü hükümet olarak biz karşıladık. Biz vatandaşımızın sıkıntıya düşmemesi için bu süreçte elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Burada acı olan şey şudur, bugüne kadar taş üstüne taş koymamış olanlar, bugüne kadar bu milletin hiçbir derdine deva olmamış olanlar, bu milletin sıkıntılarını, sorunlarını istismar ederek kendilerine siyaset üretmeye kalkışmasınlar."

Türkiye'nin tam bağımsızlığı savunmaya ölümüne devam edeceklerinin altını çizen Ünal, milletin bu sorumluluğu AK Parti'ye bunun için verdiğini sözlerine ekledi.

