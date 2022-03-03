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AK Partili Yavuz'dan muhalefete güçlendirilmiş parlamenter sistem eleştirisi:

03.03.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Masayı nasıl kuracaklar, Türkiye'yi yeniden nasıl o eski krizli, kaoslu, kargaşalı günlere çevirecekler; onun için uğraş veriyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklamasına ilişkin, "Masayı nasıl kuracaklar, Türkiye'yi yeniden nasıl o eski krizli, kaoslu, kargaşalı günlere çevirecekler; onun için uğraş veriyorlar." dedi.

Yavuz, Kütahya'da bir salonda yapılan AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı'nda, önemli işler yaptıklarını ve daha fazlası için çalıştıklarını söyledi.

Kendilerinin CHP gibi bir parti olmadıklarını ifade eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın onların uğraştığı işlere. Onlar neyin peşine düşmüş, fark ediyor musunuz? Masayı nasıl kuracaklar, Türkiye'yi yeniden nasıl o eski krizli, kaoslu, kargaşalı günlere çevirecekler; onun için uğraş veriyorlar. Parlamenter sistem hayali kuruyorlar. Biz bizim aleyhimize bile olsa Cumhurbaşkanlığı Sistemi yani başkanlık sistemi Türkiye'nin hayrınaysa o olacak ve devam edecek. Velev ki AK Parti'nin aleyhine olsun. Yeter ki 'Türkiye'nin lehine olsun' diyen insanlarız."

Yavuz, yapacakları teknik çalışmaların, başka uğraşlarının, çok büyük işlerinin olduğunu dile getirdi.

Millet İttifakı'nı eleştiren Yavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bana bir televizyon kanalında dediler ki 'HDP neredeydi? Orada var mıydı?' Bal gibi vardı. HDP'nin ruhu orada. HDP'siz Millet İttifakı düşünebiliyor musunuz? HDP de var orada. Orada FETÖ'nün unsurları da var. Orada başka birtakım marjinal grupların adeta yansıması da var. CHP diyor ki 'Ben gelir gelmez, bu atılan bütün herkesi geri alacağım.' FETÖ'ye göz kırpıyor. İYİ Parti de benzer yaklaşımlar sergiliyor. Öyle bir masadan Türkiye'ye hayır gelmesi mümkün mü? O açıdan biz öyle olmayacağız ya. Biz Türkiye o türden zaman kaybetmesin ve daha büyük işler yapsın şeklinde bir hevese sahibiz ya. Onun için liderimize sahip çıkacağız."

Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimlerine çok daha yoğun hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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