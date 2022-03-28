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AK Parti'li Yazıcı: "Oy pusulalarına görme engelliler için şablon uygulaması yapılacak"

28.03.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Yazıcı: "Oy pusulalarına görme engelliler için şablon uygulaması yapılacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda görme engellilerin tek başına oy kullanmalarına imkan sağlayacak bir düzenlemeyi hedeflediklerini belirterek, "Düzenleme ile 'görme engelli seçmenlerin oy kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon' uygulaması yapılacaktır." bilgisini verdi.

Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını hatırlattı.

Teklife yapacakları eklemeyle görme engelli vatandaşların tek başına oy kullanmalarına imkan sağlayacak çok önemli bir düzenlemenin de hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemenin uygulanmasıyla 'oyun gizliliği' esası korunmuş olacaktır. Görme engelli kardeşlerimizin vatandaşlık görevini yerine getirirken karşılaştığı sıkıntıya son verecek bu düzenleme ile 'görme engelli seçmenlerin oy kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon' uygulaması yapılacaktır. Böylece, görme engelli seçmenlerimizin 'oyun gizliliği' esasına uygun bir şekilde oy kullanmalarına imkan sağlanacaktır. Her zaman belirttiğimiz gibi bizim için önemli olan hür irade ve hür iradenin engellenmeden sonuç vermesini sağlamaktır."

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