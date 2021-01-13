YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. AK Parti'li Yazıcı ve Kandemir, Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

AK Parti'li Yazıcı ve Kandemir, Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

13.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Buna karşı Türkçedeki tahkir edici bütün kelimeleri kullanmak bile yeterli değil. Çok vahim bir durum. Bu, aynı zamanda aziz millete de hakaret" - Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: - "Eskiden millete istikamet çizenlere ve Türkiye'ye yol gösterenlere inat, hep beraber kendi yolunu ve yönünü çizen bir ülke inşa ettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Buna karşı Türkçedeki tahkir edici bütün kelimeli kullanmak bile yeterli değil. Çok vahim bir durum. Bu, aynı zamanda aziz millete de hakaret." dedi.

Yazıcı, Başpınar Spor Salonu'nda düzenlenen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, milletin inşa ettiği AK Parti ile Türk siyasetinin değiştiğini belirtti.

Siyaset kurumunun, AK Parti'nin şahsında ve uygulamalarında itibar kazandığını savunan Yazıcı, Türkiye'nin değişim ve dönüşümünü gerçekleştirdiğini söyledi.

Yazıcı, kongrelerde değişenlerin yanlış iş yaptıklarından değil, nöbet değişimi için değiştiğini aktararak, "Değişen insanlar 'işe yaramaz' diye değiştirilmez. 'Farklı insanlar, kardeşlerimiz hünerlerini göstersin' diye yapılır. Elbette AK Parti gibi bir partinin önünde büyük hedefler var. Bu hedefler, Türkiye'nin istikbali ve istiklaliyle alakalı. Bu hedeflere Türkiye'yi vardırmak için teşkilatlarınızı yeniden dizayn edersiniz." diye konuştu.

AK Parti'nin, Türk siyasetinde çok farklı bir konumunun ve özgün bir yerinin olduğunu dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan öncülüğünde 2001'de milletimizin hukukunu korumak, insanımızın hayat standardını yükseltmek, önündeki sosyoekonomik sorunları azaltmak ve tasfiye etmek, milletin egemenliğini hakim kılmak için yola çıkmış kadrolarız. AK Parti budur. AK Parti, duruşu olan bir partidir. Yamuk, yassı, eğri duranlar var. AK Parti dik duran bir partidir. Yine AK Parti kimliği olan bir partidir. Kimlik önemli. Kimliksiz insan olmaz. Bize göre kimliksiz parti de olmaz. AK Parti'nin kimliği, muhafazakar ve demokrat kimliğidir."

Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin, "Buna karşı Türkçedeki tahkir edici bütün kelimeleri kullanmak bile yeterli değil. Çok vahim bir durum. Bu, aynı zamanda aziz millete de hakaret. Hiçbir şey üretemeyenlerin kafası küfürle dolu. Beynin üretken olması lazım. Allah'ın verdiği bu enstrümanı güzel kullanmak zorundasınız. Güzel kullanmayanlara gerekli dersi aziz milletimizin gerektiği zaman vereceğine inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kimilerinin laf olsun diye erken seçimden söz ettiğini belirten Yazıcı, "Ne seçimi? Parlamento var, çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var, icraatlarına devam ediyor. Bu, hiçbir şey üretemeyenlerin lüzumsuz laflarıdır. Hedefe odaklanarak gece gündüz çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

- Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması

Yazıcı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından yapılan gösterilere ilişkin de "Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması bahane edildi, orada bir eylem gerçekleştirilmeye çalışılıyor. CHP, İstanbul'u temsil eden teşkilatıyla orada görüntü veriyor. Bu onaylanabilir bir davranış mı? Eleştiriye ve gösteriye saygımız sonsuz. Vatandaş eleştirir, gösteri de yapabilir ama hiç kimsenin dayatma hakkı diye bir hakkı yoktur. Gösteri hakkının kullanılmasından öte yapılanlar dayatmadır, bu bir hak değildir." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de teşkilatın bir süreklilik ve devamlılık işi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyaset yapmanın, omuzlarına manaca nasıl bir yük yüklediğini bilen bir teşkilatın mensupları olduklarını ifade eden Kandemir, "Görüyoruz ve inanıyoruz ki insanlık tarihinde eğer cesaretiniz varsa yeni yollar açabiliyorsunuz. Eskiden millete istikamet çizenlere ve Türkiye'ye yol gösterenlere inat, hep beraber kendi yolunu ve yönünü çizen bir ülke inşa ettik." diye konuştu.

Daha sonra tek listeyle gidilen kongrede, mevcut İl Başkanı Mustafa Kaplan, yeniden başkanlığa seçildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Birbirimizi bulduk, mutluyuz' 'Birbirimizi bulduk, mutluyuz'
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş

Kırıkkale Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:31
Sabah
07:59
Öğle
13:00
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:13

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Karadeniz Eczanesi
Merkez
Saltık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

AK Parti İl Başkanı Kaplan: “Hiçbir art niyetli güç bizi bölemeyecektir”

AK Parti İl Başkanı Kaplan: “Hiçbir art niyetli güç bizi bölemeyecektir”

Başkan Saygılı: “Cumhur İttifakı sayısız fitnelerle uğraşıyor”

Başkan Saygılı: “Cumhur İttifakı sayısız fitnelerle uğraşıyor”

Yahşihanspor antrenmanlara başladı

Yahşihanspor antrenmanlara başladı

Belediye başkanı adına para isteyen dolandırıcılara dikkat: "Sakın inanmayın"

Belediye başkanı adına para isteyen dolandırıcılara dikkat: "Sakın inanmayın"

Kırıkkale’de asayiş değerlendirme toplantısı

Kırıkkale’de asayiş değerlendirme toplantısı

Kırıkkale'de define arayan 9 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de define arayan 9 şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.