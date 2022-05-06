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AK Partili Yıldırım, Tunceli'de partisinin ve Memur-Sen'in hizmet binasının açılışını yaptı:

06.05.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Memur-Sen) Geçmiş yıllarına da şahit olan biri olarak zorluklara ve baskılara karşı duruşlarından zerre sapmadılar. Ne geçmişte ne de şimdi vesayetçilere alkış tuttular. İşte bizim özlediğimiz sendikacılık budur"

TUNCELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tunceli'de partisinin ve Memur-Sen hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Binali Yıldırım, Atatürk Mahallesi'ndeki AK Parti Tunceli İl Başkanlığı teşkilat binasının açılışı yaptıktan sonra İl Başkanı Sercan Özaydın ile görüştü.

Görüşmede Özaydın tarafından Yıldırım'a tablo içinde "Zülfikar" kılıcı hediye edildi.

Yıldırım, daha sonra beraberindekilerle katıldığı Memur-Sen hizmet binası açılış töreninde, mekanların, içinde bulunanlarla değer kazandığını söyledi.

Memur-Sen'in Türkiye'nin en büyük örgütlü sendikası olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Memur-Sen 11 ayrı branşlar ve 1 milyondan fazla üyesiyle vatandaşımızın işini kolaylaştıran, hizmetini gören ve birçok alanda memurlarımızın bir araya geldiği güzel bir yapılanma. Otuz senelik bir geçmişi var. Geçmiş yıllarına da şahit olan biri olarak zorluklara ve baskılara karşı duruşlarından zerre sapmadılar. Ne geçmişte ne de şimdi vesayetçilere alkış tuttular. İşte bizim özlediğimiz sendikacılık budur. Bizim özlediğimiz örgütlü toplum hayatı budur."

Açılışa, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli ve davetliler katıldı.

Programları kapsamında Valiliği de ziyaret eden Yıldırım, Vali Mehmet Ali Özkan ve protokol üyeleriyle görüştü, kentteki yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

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