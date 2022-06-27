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AK Parti'li Zengin, Bursa'da hemşehri derneklerinin temsilcileriyle buluştu:

27.06.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hemşehri dernekleri en çok da yerel siyasette büyük bir anlam ifade ediyor. O şehrin dokusunu anlamak için muhakkak surette sivil görevler yapan, hemşehri sivil toplum kuruluşlarının ruhunu anlamak, dokusunu anlamak çok önemli"

AK Parti'li Zengin, Bursa'da hemşehri derneklerinin temsilcileriyle buluştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, hemşehri derneklerinin şehirler için önemli olduğunu belirterek, "Hemşehri dernekleri en çok da yerel siyasette büyük bir anlam ifade ediyor. O şehrin dokusunu anlamak için muhakkak surette sivil görevler yapan, hemşehri sivil toplum kuruluşlarını ruhunu anlamak, dokusunu anlamak çok önemli." dedi.

Zengin, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde hemşehri derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Zengin, ülkenin önemli şehirlerinden biri olan Bursa'nın sanayi şehri olması nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinden göç aldığını söyledi.

Kendisini tanımlarken kullandığı en önemli sıfatlardan birinin Tokatlı olmak olduğunu belirten Zengin, "Burada aslında geldiğimiz yere dair bu ifadeyi kullanmanın en büyük etkisi bunu söylediğiniz andan itibaren kimliğinizle ilgili kodlamalar yapmış oluyorsunuz. Yani geldiğiniz yer itibariyle hatta bazen ili söylemek yeterli olmaz ilçeyi de söylemek gerekir bazen geldiğiniz köyü de söylersiniz çünkü bunların hepsi kimliğimizle ilgili kodlamalar içerir. Öyle bir şey oluyor ki, bunları tek tek incelterek anlattığımız zaman ortak paydalarda buluşuyoruz. Yani özünde farklı görünsek de farklı yerlerden de gelmiş olsak, ile, ilçeye ve köye incelttiğimizde son derece ortak noktalarımız olduğunu görüyoruz. Bu tabii Anadolu insanı olmanın özelliklerinin altını çizmek anlamına geliyor. Hepimizin bir ortak paydası var." diye konuştu.

Özlem Zengin, insanların farklı yerlerden gelmiş de olsalar ortak paydalarda buluştuğunu vurguladı.

Hemşehri derneklerinin önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Zengin, şunları ifade etti:

"Hemşehri dernekleri en çok da yerel siyasette büyük bir anlam ifade ediyor. O şehrin dokusunu anlamak için muhakkak surette sivil görevler yapan, hemşehri sivil toplum kuruluşlarını ruhunu anlamak, dokusunu anlamak çok önemli. Cumhurbaşkanımız buraya gelmeden evvel, bizler sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaparak Bursa'nın sesini işitmek için biz buradayız. Bu işittiğimiz sesleri de biz harmanlayacağız ve onları da bizim yapmak istediğimiz şeyleri sizin arzularınızla beraber altını çizmeye gayret edeceğiz."

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve hemşehri derneği temsilcisi katıldı.

AK Parti'li Zengin, Bursa'da hemşehri derneklerinin temsilcileriyle buluştu

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