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AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçmen bilgileri" tepkisi:

12.08.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İlk defa oy kullanacakların listesini nereden, ne amaçla, kimlerin aracılığıyla, hangi amaçla aldınız? Bunu Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gerekiyor. Dürüst bir liderden beklediğimiz bu. Kılıçdaroğlu, 'Evet ben bu konuda da yalan söyledim. Önüme konulan kağıtları okudum veya başka amaçlarım vardı.' diyebilir."

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçmen bilgileri" tepkisi:

AK Parti Isparta Milletvekili ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." sözüne tepki gösterdi.

Özel, bir fabrikada gazetecilere yaptığı açıklamada, YSK'nin her yıl seçmen kütüğünü güncellediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının seçim hukukuna aykırı olduğunu ifade eden Özel, Yüksek Seçim Kurulunun elinde olmayan hiçbir verinin seçmen verisi veya seçmen bilgisi olmadığını vurguladı.

Özel, YSK'nin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden son verileri her yıl ocak ayında aldığını kaydetti.

Seçmen bilgilerinde vatandaşların adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum tarihi, ilçesi, yerleşim yeri ve TC kimlik numarası olduğunu belirten Özel, "Bunun haricinde hiçbir bilgi seçmen bilgisi değildir. " ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 18 yaşını doldurmuş ilk defa oy kullanacakların listesinin ellerinde olduğunu söylediğini hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulu en son güncellemeyi Ocak 2022'de yaptı. Bir seçim döneminden, bir dahaki seçim dönemine kadar eğer iki seçim dönemi arasında her seçime katılmaya yeterli olan siyasi parti bu güncellemeyi iki defa alma hakkı var. CHP 2022'deki güncellemeyi almadı, biliyorum ben. Ocak güncellemesini almış olduğunu kabul etsek bile seçimlerin normal yapılma tarihi olan 18 Haziran 2023'e kadar 18 yaşına girecek olanlarla, ilk defa oy kullanacak olanların listesi seçim kurulunda yok. Yüksek Seçim Kurulunda olmadığına göre diğer siyasi partilerin hiçbirinde yok. İlk defa oy kullanacakların listesini nereden, ne amaçla, kimlerin aracılığıyla, hangi amaçla aldınız? Bunu Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gerekiyor. Dürüst bir liderden beklediğimiz bu. Kılıçdaroğlu, 'Evet ben bu konuda da yalan söyledim. Önüme konulan kağıtları okudum veya başka amaçlarım vardı.' diyebilir."

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