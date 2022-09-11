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AK Parti'nin "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasında 8. hafta tamamlandı

11.09.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasında 8. hafta tamamlandı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasında 8. hafta geride kaldı.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kampanya kapsamında bu hafta yapılan çalışmalara değinildi.

Açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kampanya kapsamında Esenyurt'u ziyaret etti. İlk olarak ilçe teşkilat mensuplarıyla buluşan Bakan Özer daha sonra ilçede yapılacak yeni eğitim yatırımlarını yerinde inceledi.

Bir demir fabrikasında staj yapan meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi öğrencileri ile bir araya gelen Özer, iş yerlerine ziyaretlerde bulunarak esnafla sohbet etti. Bakan Özer ayrıca, AK Nokta'yı ziyaret edip vatandaşlarla buluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sancaktepe'de vatandaşlarla bir araya gelerek bölge esnafına ziyaretlerde bulundu.

İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen, ilçe genelinde kampanya faaliyetlerini yürüten Bakan Karaismailoğlu ayrıca Sancaktepe Meydan Park'ta gençlerle buluşup sohbet etti.

AK Partili İstanbul milletvekilleri de Şişli ve Adalar'daydı. Her milletvekili farklı mahallelerde saha çalışması yürüterek ev ve esnaf ziyareti yaptı. Caddede, sokakta vatandaşlarla selamlaşıp taleplerini dinleyen milletvekilleri AK Noktaları ziyaret edip, AK Parti'ye yeni üye kayıtları yaptı.

İstanbul'daki AK Parti'li belediye başkanları ise Kartal'ı ziyaret etti. İlçe teşkilatında bir araya gelen belediye başkanları yapılan toplantının ardından sorumluluk alanındaki mahallere gitti. Her belediye başkanı farklı mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Kampanya hakkında görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise şimdiye kadar 485 mahallede yaklaşık 50 bin sokağı arşınladıklarını belirtti.

İstanbullu hemşerileriyle yüz yüze gönül gönüle hasbihal ettiklerini aktaran Kabaktepe, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizler de İstanbul'umuzda, 2023 seçimlerini rekor oy oranıyla kazanmak için canla başla çalışıyoruz. Yeni hizmet destanlarının önünü açmak, insanımızın yüzünü bir kez daha güldürmek için aşk ile durmadan, yorulmadan koşmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüz Yüze 100 Gün" programları kapsamında sahada vatandaşların dile getirdiği talep ve öneriler, gün sonunda raporlaştırılarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına iletilip, çalışma başlatılıyor.

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