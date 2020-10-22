YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Akademi Lise’lerde yüz yüze eğitim başladı

Akademi Lise’lerde yüz yüze eğitim başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.10.2020 10:50 | Son Güncelleme

Akademi Lise’ler yüz yüze eğitimlere, Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeleri doğrultusunda 12.

Akademi Lise’ler yüz yüze eğitimlere, Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeleri doğrultusunda 12. sınıflar ve sınava hazırlanan gençler için başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin lise kısmını oluşturan Akademi Lise, yüz yüze eğitimlere yeniden başladı. Korona virüs nedeniyle 16 Mart’ta okulların tatil edilmesiyle birlikte eğitime ara veren Akademi Lise’ler yüz yüze eğitimlere Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeleri doğrultusunda 12. sınıflar ve sınava hazırlanan gençler için kapıların açtı. Akademi Lise’ler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Korona virüs salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim sürecine kademeli geçiş planıyla eş hareket edecek. 12. sınıf öğrencileri Cumartesi günü ve hafta içi, mezun grubu öğrencileri ise hafta içi eğitimlerine katılım sağlayabilecek.
Sınıf mevcudunun Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği oranda azaltıldığı eğitim ortamlarında maske, mesafe ve temizliğe son derece dikkat ediliyor. Akademi Lise’lerde geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı dikkate alınacak ve müfredatla uyumlu hareket edilecek. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi dolasıyla tüm merkezlerde Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara göre derslikler düzenlendi ve işleyiş ona göre planlandı.
Akademi Lise’lerde gençler için spor faaliyetlerinden, kültür gezilerine kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlik kampları, açık hava sohbetleri, bilgi destek ve psikolojik destek programları düzenlenecek. Spor faaliyetleri olarak kontrollü normalleşme süreciyle beraber Akademi Liseler arası futbol turnuvası, bisiklet, yüzme, doğa yürüyüşü, fitness etkinlikleri yapılması planlanmakta. Projelerde ise Gönül Coğrafyası Okumaları ve Yazarlık Okulu yine öğrencileri bekleyecek. Yapılacak olan tüm bu etkinliklerde de korona virüs tedbirleri uygulanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çankaya’da korona virüsle mücadele devam ediyor
Çankaya’da korona virüsle mücadele devam ediyor
Bartın’da virüs nedeniyle 24 saatte 2 kişi vefat etti
Bartın’da virüs nedeniyle 24 saatte 2 kişi vefat etti
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Erciyes Dağı beyaz örtüsünü giyindi
Erciyes Dağı beyaz örtüsünü giyindi
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Aydın’da silahlı saldırı, otopark olarak kullanılan arsada kurşunlanan şahıs hastaneye kaldırıldı
Aydın’da silahlı saldırı, otopark olarak kullanılan arsada kurşunlanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:12
Öğle
12:50
İkindi
15:48
Akşam
18:17
Yatsı
19:36

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Anıl Eczanesi
Izmit
Can Eczanesi
Kartepe
Demet Eczanesi
Korfez
Menderes Eczanesi
Cayirova
Özbay Eczanesi
Golcuk
Sevil Eczanesi
Izmit
Hayal Eczanesi
Basiskele
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Sigara İzmariti Çocuk Parkını Kül Etti
Sigara İzmariti Çocuk Parkını Kül Etti
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.