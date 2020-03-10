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Akademisyenlerin korosundan Anadolu’dan ezgiler

SAMSUN HABERLERİ  | 10.03.2020 16:01 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Araştırma ve Uygulama Merkezi (OKTAM) Kadınlar Korosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla türküler bizi söyler temalı konser verdi.OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen halk müziği konserinde Anadolu’da sevincin, hüznün ve hasretin simgeleri olan birbirinden güzel ve özel türküleri dile döken kadın korosu Anadolu’nun farklı bölgelerinden yüreklere dokunan toplam 20 türkü, koro ve solo olarak icra etti.Koronun 7 aylık emeğin sonucunda şekillendiğini vurgulayan OKTAM Müdürü Doç.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Araştırma ve Uygulama Merkezi (OKTAM) Kadınlar Korosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla türküler bizi söyler temalı konser verdi.
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen halk müziği konserinde Anadolu’da sevincin, hüznün ve hasretin simgeleri olan birbirinden güzel ve özel türküleri dile döken kadın korosu Anadolu’nun farklı bölgelerinden yüreklere dokunan toplam 20 türkü, koro ve solo olarak icra etti.
Koronun 7 aylık emeğin sonucunda şekillendiğini vurgulayan OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız, “Önce vatan bilinciyle milli güvenliğimizi ve ülkemizi tehdit eden her ne olursa olsun Türk kadınları olarak devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arkasındayız. Gerektiğinde her birimiz Fatma Çavuşuz, Şerife Bacıyız, Nene Hatunuz. Akademisyenlik, neredeyse insanın hayatının bütününde etkili olan bir meslek. Zamanının büyük bir kısmını bilimsel faaliyetlere ayıran kadın akademisyenler eş, anne, meslektaş, araştırmacı gibi birçok rolü de yerine getirmekte. Tüm bu roller kadın akademisyenlerin, çoklu düşünme ve organizasyon yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bizler de sanıyorum ki bu yeteneklere sahip olduğumuzu düşünerek ve buna inanarak karşınıza çıkabilme cesareti bulduk” diye konuştu.
Ardından 22 OKTAM akademisyeninin bir araya gelmesiyle teşekkül eden OKTAM Kadınlar Korosu Doç. Dr. Bahar Güdek’in şefliğinde Rumeli’den Mardin’e, Adıyaman’dan Doğu Karadeniz’e kadar Anadolu’nun birçok bölgesinin ruhunu ve dokusunu yansıtan 20 türkünün içtenliğini ve sıcaklığını tüm salona hissettirdi. Konserde OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, akademisyenler, öğrenciler ile çok sayıda davetli ise OKTAM Kadınlar Korosu’nu yalnız bırakmadı.

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