YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. AKAMİB, şubatta 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

AKAMİB, şubatta 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

09.03.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKAMİB, şubatta 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

KAYSERİ (AA) - Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, şubat ayında 76 milyon 216 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kılıçer, yazılı açıklamasında, bu yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artışla 143 milyon 146 bin dolarlık dış satım yaptıklarını belirtti.

Birliğin şubat ayındaki 76 milyon 216 bin dolarlık ihracatı alt grup bazında değerlendirildiğinde mobilya grubunda yüzde 17, kereste-sandık-kafes-palet grubunda ise yüzde 30 artış yakaladıklarını aktaran Kılıçer, şunları kaydetti:

"Birliğimizin 2022 yılı şubat ayı değer bazında ihracatı ülkelere göre incelendiğinde, ilk sırada yer alan Irak'ı, Almanya, İsrail, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri izledi. Irak'a 12 milyon 724 bin 585 dolar ihracat gerçekleştiren birliğimiz, Almanya'ya 4 milyon 880 bin 853, İsrail'e 4 milyon 32 bin 328, Tayvan'a 3 milyon 764 bin 326 ve Amerika Birleşik Devletleri'ne 3 milyon 550 bin 465 dolarlık ihracat gerçekleştirdi."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
Meteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısıMeteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısı
Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacakÖldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacak
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Almanya İsrail Tayvan Irak

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:31
Sabah
06:52
Öğle
12:54
İkindi
16:10
Akşam
18:45
Yatsı
20:01

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Çarşamba

Altındiş Eczanesi
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi
Melikgazi
Ekin Eczanesi
Kocasinan
İldem Semt Eczanesi
Melikgazi
Yıldırım Eczanesi
Kocasinan
Balım Eczanesi
Kocasinan
Candan Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Babasından ayrılmak istemedi! Vedası yürekleri burktu

Babasından ayrılmak istemedi! Vedası yürekleri burktu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Gündemden düşmüyor! Çok dikkatli kullanılmalı

Gündemden düşmüyor! Çok dikkatli kullanılmalı

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.