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Akaryakıt istasyonlarında sıfır atığa Melikgazi’den destek

07.02.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Ülke genelinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne destek olmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, bu kapsamda ilçede bulunan akaryakıt istasyonlarına geçici atık depolama konteyneri dağıttı.Sağlıklı bir gelecek için geri dönüşüm ve sıfır atık konularına önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Ülke genelinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne destek olmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, bu kapsamda ilçede bulunan akaryakıt istasyonlarına geçici atık depolama konteyneri dağıttı.
Sağlıklı bir gelecek için geri dönüşüm ve sıfır atık konularına önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Geri kazanılabilecek atıkların çöplere atılmadan ayrıştırılarak geri dönüşüme girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve geri dönüşüm ağına dahil etmek için farklı projeler geliştiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini korumak için aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.07.2019 tarih 30829 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında akaryakıt istasyonlarında, toplanan atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı atık işleme tesislerine teslim edilmek üzere oluşturulan geçici atık depolama alanında bekletilmesi gerekmektedir. Bu kapsam da ilçemizde bulunan akaryakıt istasyonlarına geçici atık depolama konteynerleri, belediyemiz tarafından dağıtılmaktadır. Toplanan ambalaj atıklarını belediyemiz alarak esnafımıza destek olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne Melikgazi Belediyesi olarak tam destek veriyoruz. Geri dönüşüme katkı sağlayan esnafımıza teşekkür ederim” dedi.

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