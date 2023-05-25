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Akaryakıt istasyonunda otomobildeki patlama anı güvenlik kamerasında

25.05.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da akaryakıt istasyonunda bir otomobilde meydana gelen patlama, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl merkezinde 22 Mayıs'ta aracına LPG alan Ş.T, otomobiline bindikten sonra sigara yaktı.

Bu sırada patlama meydana gelmesi üzerine araç alevler içinde kaldı. Alevler, istasyon görevlileri tarafından yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü.

Ş.T. ise ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüzünde ve ellerinde yanıklar oluşan Ş.T, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisine sevk edildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi sorumlusu Uzm. Dr. Alper Ceylan, AA muhabirine, elleri ve yüzünde ikinci derece yanıklar bulunan hastayı tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu ettiklerini söyledi.

Akaryakıt istasyonlarında sigara içilmesinin yasak olduğuna işaret eden Ceylan, özellikle LPG'nin uçucu madde olması nedeniyle daha kolay alev alabileceğini, bu nedenle bu konuda dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti.

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