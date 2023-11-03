MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'iydi... Ateş Fatih Uçan son haliyle gündem oldu! Gören aynı şeyi söyledi

Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'iydi... Ateş Fatih Uçan son haliyle gündem oldu! Gören aynı şeyi söyledi

03.11.2023 17:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği çaycı Ali Kemal karakteriyle hafızalarımıza kazınan Ateş Fatih Uçan sempatik tavırları ve şiveli konuşması ile büyük beğeni toplamıştı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu. Ateş Fatih Uçan'ı gören herkes aynı şeyi söyledi...

Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'iydi... Ateş Fatih Uçan son haliyle gündem oldu! Gören aynı şeyi söyledi

2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Levent Ülgen, Zeki Alasya, Cezmi Baskın ve Onur Şan gibi isimlerin yer aldığı dizi çaycı Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan, bu rolü ile hafızalara kazındı.

çaycı 1

Sempatik tavırları ve şiveli konuşması ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ateş Fatih Uçan son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü ismi gören herkes aynı şeyi söyledi.

çaycı 2

Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü ismin sosyal medya üzerindeki paylaşımlarına; 'Hiç değişmemişsin', 'Hala aynısın', 'Yıllar seni hiç değiştirmemiş' gibi yorumlar yapıldı.

Ali Kemal 1

Ateş Fatih Uçan, 22 Haziran 1978'de Oltu'da doğdu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olan Ateş Fatih Uçan, Akasya Durağı dizisindeki Ali Kemal rolüyle binlerce insanın gönlünde taht kurdu.

Ali Kemal 2

En son Uzaklarda Arama isimli sinema filminde Bahattin karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan, Fatih Harbiye, Boşanmak İstemiyorum, Lise Defteri gibi projelerin kadrosunda yer aldı.

Ali Kemal 5

Ali Kemal 4

Ali Kemal 3

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu Setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Gözaltında 3. gün! Dilan Polat yemek yemiyor... Flaş iddiaGözaltında 3. gün! Dilan Polat yemek yemiyor... Flaş iddia
Karnı burnunda pozları gündem oldu! Beğeni yağdıKarnı burnunda pozları gündem oldu! Beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
akasya durağı sosyal medya yaşında ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.