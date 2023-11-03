Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'iydi... Ateş Fatih Uçan son haliyle gündem oldu! Gören aynı şeyi söyledi

2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Levent Ülgen, Zeki Alasya, Cezmi Baskın ve Onur Şan gibi isimlerin yer aldığı dizi çaycı Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan, bu rolü ile hafızalara kazındı.

Sempatik tavırları ve şiveli konuşması ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ateş Fatih Uçan son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü ismi gören herkes aynı şeyi söyledi.

Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü ismin sosyal medya üzerindeki paylaşımlarına; 'Hiç değişmemişsin', 'Hala aynısın', 'Yıllar seni hiç değiştirmemiş' gibi yorumlar yapıldı.

Ateş Fatih Uçan, 22 Haziran 1978'de Oltu'da doğdu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olan Ateş Fatih Uçan, Akasya Durağı dizisindeki Ali Kemal rolüyle binlerce insanın gönlünde taht kurdu.

En son Uzaklarda Arama isimli sinema filminde Bahattin karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan, Fatih Harbiye, Boşanmak İstemiyorum, Lise Defteri gibi projelerin kadrosunda yer aldı.









