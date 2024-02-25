MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez sakin bir hayat yaşıyor! Sessiz sedasız boşanmıştı

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez sakin bir hayat yaşıyor! Sessiz sedasız boşanmıştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2024 15:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği Dilek karakteriyle tanınan Pelin Sönmez gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sessiz sedasız boşanan Pelin Sönmez'in son haline bakın...

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez sakin bir hayat yaşıyor! Sessiz sedasız boşanmıştı

Akasya Durağı'nın Dilek'i olarak hafızalarda yer edinen Pelin Sönmez gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. 2018 yılında evlenen ve sessiz sedasız boşanan Sönmez sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar da yapıyor.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez yıllara meydan okuyor. Obayana'nın büyük aşkı Dilek güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı.

1

Ünlü isim artık oyunculuk ve şarkıcılık yapmıyor. Gözlerden uzak yaşayan güzel isim sosyal medyada hayatına dair kesitler paylaşmayı da ihmal etmiyor.

2
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son halini görenler "Ne kadar güzelsin", "15 senedir aynı çıtır duruyorsun", "Kadın yıllanmış şarap gibi" yorumlarında bulundu.


Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lukas Podolski dönerci oldu! Döner zinciriyle servetine servet kattıLukas Podolski dönerci oldu! Döner zinciriyle servetine servet kattı
100 bin dolarlık Tesla ile kahve almaya gidince...100 bin dolarlık Tesla ile kahve almaya gidince...
Survivor Yunanistan'ı gören Batuhan Karadeniz Acun Ilıcalı'ya seslendiSurvivor Yunanistan'ı gören Batuhan Karadeniz Acun Ilıcalı'ya seslendi
Anahtar Kelimeler:
Pelin Sönmez sosyal medya karakteri
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartlarıyla ilgili kritik iddia: "Bazı bankalar asgari ödeme tutarını yüzde 50'ye çıkardı!"

Kredi kartlarıyla ilgili kritik iddia: "Bazı bankalar asgari ödeme tutarını yüzde 50'ye çıkardı!"

İmamoğlu davet mailini paylaştı, Kurum'a yanıt verdi: Acemi aday

İmamoğlu davet mailini paylaştı, Kurum'a yanıt verdi: Acemi aday

Kuyumcular uyardı: Aynı ağırlıkta, aynı büyüklükte ama bu detay ele veriyor!

Kuyumcular uyardı: Aynı ağırlıkta, aynı büyüklükte ama bu detay ele veriyor!

Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı! İşte listedeki isimler ve servetleri

Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı! İşte listedeki isimler ve servetleri

Tapuda vatandaşı ürküten fark! Bazı alıcılar ev almaktan vazgeçiyor

Tapuda vatandaşı ürküten fark! Bazı alıcılar ev almaktan vazgeçiyor

Barınma sorunu küresel ölçeğe yayıldı: Uçakla okula gidiyor...

Barınma sorunu küresel ölçeğe yayıldı: Uçakla okula gidiyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.