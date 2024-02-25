Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez sakin bir hayat yaşıyor! Sessiz sedasız boşanmıştı

Akasya Durağı'nın Dilek'i olarak hafızalarda yer edinen Pelin Sönmez gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. 2018 yılında evlenen ve sessiz sedasız boşanan Sönmez sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar da yapıyor.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez yıllara meydan okuyor. Obayana'nın büyük aşkı Dilek güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı.

Ünlü isim artık oyunculuk ve şarkıcılık yapmıyor. Gözlerden uzak yaşayan güzel isim sosyal medyada hayatına dair kesitler paylaşmayı da ihmal etmiyor.



Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son halini görenler "Ne kadar güzelsin", "15 senedir aynı çıtır duruyorsun", "Kadın yıllanmış şarap gibi" yorumlarında bulundu.







