Akasya Durağı'nın Zeyno'su Makbule Akbaş değişimiyle şaşırttı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Geçmişte Murat Boz ile yaşadığı aşkla magazin gündemini meşgul eden Sitare Akbaş, 2008-2011 yılları arasında yer aldığı Akasya Durağı dizisinde Seyit'in eşi Zeyno'ya hayat vermişti. Dizide Urfalı bir ailenin gelinini canlandıran Akbaş, değişimiyle dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi alan Sitare Akbaş, oyunculuk macerasına 2004 yılında yayınlanan Beşinci Boyut dizisiyle adım attı. Sonrasında Vazgeç Gönlüm ve Hakkını Helal Et gibi yapımlarda boy gösterdi.

Kadrosunda Melek Baykal, Zeki Alasya, Cezmi Baskı, Levent Ülgen gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı'nda Urfalı Zeyno'yu canlandıran Sitare Akbaş, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

34 yaşındaki Sitare Akbaş, iddialı stiliyle dikkatleri üzerine topladı.

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur tercihleriyle bakana bir daha baktırıyor.

Sitare Akbaş'a ''Zeyno sana ne oldu!'' ve ''Buralar değerlenmiş'' gibi yorumlar yapıldı.

En son Kırmızı Oda dizisinde Sare karakterine hayat veren Sitare Akbaş'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.



