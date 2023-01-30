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  4. Akasya Durağı'nın Zeyno'su Makbule Akbaş değişimiyle şaşırttı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Makbule Akbaş değişimiyle şaşırttı! Cesur pozlarına yorum yağdı

30.01.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akasya Durağı'nda hayat verdiği Zeyno karakteri ile akıllarda yer edinen güzel oyuncu Makbule Sitare Akbaş, Sen Çal Kapımı dizisindeki iddialı tarzıyla uzun süre gündemden düşmemişti. Daha sonra Ramo ve Kırmızı Oda'da rol alan Sitare Akbaş, cesur Instagram paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Makbule Akbaş değişimiyle şaşırttı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Geçmişte Murat Boz ile yaşadığı aşkla magazin gündemini meşgul eden Sitare Akbaş, 2008-2011 yılları arasında yer aldığı Akasya Durağı dizisinde Seyit'in eşi Zeyno'ya hayat vermişti. Dizide Urfalı bir ailenin gelinini canlandıran Akbaş, değişimiyle dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi alan Sitare Akbaş, oyunculuk macerasına 2004 yılında yayınlanan Beşinci Boyut dizisiyle adım attı. Sonrasında Vazgeç Gönlüm ve Hakkını Helal Et gibi yapımlarda boy gösterdi.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Makbule Akbaş değişimiyle gündemde! Cesur pozlarına yorum yağdı

Kadrosunda Melek Baykal, Zeki Alasya, Cezmi Baskı, Levent Ülgen gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı'nda Urfalı Zeyno'yu canlandıran Sitare Akbaş, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Makbule Akbaş değişimiyle gündemde! Cesur pozlarına yorum yağdı

34 yaşındaki Sitare Akbaş, iddialı stiliyle dikkatleri üzerine topladı.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Makbule Akbaş değişimiyle gündemde! Cesur pozlarına yorum yağdı

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur tercihleriyle bakana bir daha baktırıyor.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Makbule Akbaş değişimiyle gündemde! Cesur pozlarına yorum yağdı

Sitare Akbaş'a ''Zeyno sana ne oldu!'' ve ''Buralar değerlenmiş'' gibi yorumlar yapıldı.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Makbule Akbaş değişimiyle gündemde! Cesur pozlarına yorum yağdı

En son Kırmızı Oda dizisinde Sare karakterine hayat veren Sitare Akbaş'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Makbule Akbaş değişimiyle gündemde! Cesur pozlarına yorum yağdı

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Makbule Akbaş değişimiyle gündemde! Cesur pozlarına yorum yağdı

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Makbule Akbaş değişimiyle gündemde! Cesur pozlarına yorum yağdı

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Makbule Akbaş değişimiyle gündemde! Cesur pozlarına yorum yağdı

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