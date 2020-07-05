Akay: "Gençleri kötülükten sporla kurtaracağız"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yeni dönemde başarılı sporcular kazandırılması anlamında tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

Adana’nın geçmiş yıllarda değişik branşlarda, Türk sporuna önemli sporcular verdiğini belirten Başkan Akay, "Yetenekli gençlerimizin kaybolup gitmesine müsaade etmemeliyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, uyuşturucu başta olmak üzere benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarmanın tek yolu spora yönelmelerini sağlamalarıdır. Bu konuya büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Sporun değişik branşlarında başarılı sporcular yetiştirilmesi anlamında belediye olarak tüm kulüplerimizin yanında yer alıp imkanlar dahilinde desteğimizi esirgemeyeceğiz” dedi.

Bu arada, Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Seyhan Belediyespor’un başarılı oyuncusu Fatih Çalkamış, Süper Lig takımlarından Beşiktaş Aygaz’a transfer oldu.

