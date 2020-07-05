YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Akay: "Gençleri kötülükten sporla kurtaracağız"

Akay: "Gençleri kötülükten sporla kurtaracağız"

ADANA HABERLERİ  | 05.07.2020 10:23 | Son Güncelleme

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yeni dönemde başarılı sporcular kazandırılması anlamında tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.Adana’nın geçmiş yıllarda değişik branşlarda, Türk sporuna önemli sporcular verdiğini belirten Başkan Akay, "Yetenekli gençlerimizin kaybolup gitmesine müsaade etmemeliyiz.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yeni dönemde başarılı sporcular kazandırılması anlamında tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.
Adana’nın geçmiş yıllarda değişik branşlarda, Türk sporuna önemli sporcular verdiğini belirten Başkan Akay, "Yetenekli gençlerimizin kaybolup gitmesine müsaade etmemeliyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, uyuşturucu başta olmak üzere benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarmanın tek yolu spora yönelmelerini sağlamalarıdır. Bu konuya büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Sporun değişik branşlarında başarılı sporcular yetiştirilmesi anlamında belediye olarak tüm kulüplerimizin yanında yer alıp imkanlar dahilinde desteğimizi esirgemeyeceğiz” dedi.
Bu arada, Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Seyhan Belediyespor’un başarılı oyuncusu Fatih Çalkamış, Süper Lig takımlarından Beşiktaş Aygaz’a transfer oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Yeşil ve Mutlu, Danıştay Başkanı Yiğit ile bir araya geldi

Yeşil ve Mutlu, Danıştay Başkanı Yiğit ile bir araya geldi

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Adana Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:18
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Bal Eczanesi
Seyhan
Erdeve Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Metro Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.