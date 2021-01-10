Akay: "Muhtarlar en büyük yardımcımız"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, mahallelerde sorunu en iyi bilenin muhtarlar olduğunu belirterek, "Halkın sorunlarını bizlere aktaran muhtarlarımız, en büyük yardımcımız durumundalar" dedi.

Başkan Akay, belediye bürokratlarının katılımıyla; Gazipaşa, Ziyapaşa ve Namık Kemal mahallelerinde ayrı ayrı olmak üzere mahalle muhtarları, bölge mahalle muhtarları ve çevre halkıyla istişarede bulundu. Açık havada gerçekleşen istişare toplantılarında muhtarlar, kendi mahallelerinde 2021 hizmet yılı içinde yapılmasını istedikleri öncelikli hizmetleri Başkan Akay’a aktardı.

Mahalle muhtarlarının sürekli halkın içinde olduklarını aktaran Başkan Akay, “Bu nedenle mahallelerde sorunu en iyi bilen muhtarlardır. Halkın sorunlarını bizlere aktaran muhtarlarımız, en büyük yardımcımız durumundalar” diye konuştu. Başkan Akay şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yılın başında gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarında muhtarlarımızın öncelikli hizmet taleplerini, 2020 yılı içinde çok büyük oranda yerine getirdik. Pandemi döneminde yaşanan ekonomik ve iş gücü kaybına rağmen hizmetlerimizi aksatmadık. 2021 hizmet yılında da yönetimde söz sahibi yaptığımız muhtarlarımızın, talepleri ve öncelikleri ışığında iş ve işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Umuyorum ki, pandemi sürecini bir an önce atlatırız. Ve salgın sürecinde üst seviyede öncelik verdiğimiz temizlik-hijyen için harcadığımız enerjiyi daha fazla hizmet üretmeye yönlendiririz”."

Başkan Akay, daha sonra belediye bürokratları ve muhtarlarla birlikte mahallelerde tespit ve incelemelerde bulundu.

