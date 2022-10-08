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Akbank kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansıması

08.10.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank'ın resmi Twitter hesabındaki paylaşımından: - "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Akbank tarafından, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasının teknik aksaklıktan kaynaklandığı bildirildi.

Sosyal medyada banka müşterilerinin “kredi kartı harcamalarının 2 kez ekstreye yansıdığı, kart limitlerinde eksiye düşüldüğü" yönündeki paylaşımları üzerine Akbank, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Akbank'ın paylaştığı tweette, "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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