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Akbank'tan emeklilere özel promosyon

16.11.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz: - "Yıl sonuna kadar SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan emeklilerimize 750 TL'ye varan promosyonla birlikte 1.750 TL'ye varan ek promosyon sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Emeklilere yönelik çalışmalarını sürdüren Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, emeklilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Bu yeni kampanyadan 15 Kasım-31 Aralık 2021 tarihleri arasında SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan müşteriler faydalanıyor.

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.250 TL ek promosyon, 1.500 TL - 2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 1.475 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 1.750 TL ek promosyon ödeniyor.

Buna ilave olarak, Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor. Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde sıfır faiz ile kullanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, emeklilerin hayatını kolaylaştırarak avantajlar sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Maaşın son günlerinde yaşanan nakit sıkışıklığı gerçeğini göz önünde bulundurarak emekli müşterilere özel çözüm ürettiklerini aktaran Oğuz, "SGK emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanına sahip. Şimdi de emeklilerimiz için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyoruz. 31 Aralık 2021 tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan emeklilerimize güzel bir haberimiz var. Yeni kampanyamızda 750 TL'ye varan promosyon ile birlikte 1.750 TL'ye varan ek promosyon sunuyoruz. Ayrıca maaşlarını Akbank'a çok kolay taşıyabiliyorlar, şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden yapabilirler." ifadelerini kullandı.

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