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Akbank’tan SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere yönelik promosyon kampanyası

01.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banka SGK emekli maaşını Akbank’tan alan müşterilere 3.500 TL’ye varan promosyon imkanı sunacak

İSTANBUL (AA) - Emeklilere yönelik çalışmalarını sürdüren Akbank, SGK emekli maaşını Akbank’tan alan müşterilere 3.500 TL’ye varan promosyon imkanı tanıyan yeni bir kampanya başlattı..

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, emeklilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda başlatılan yeni kampanyadan 30 Haziran 2022 tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan müşteriler faydalanabilecek. Müşteriler ayrıca maaşlarını şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden kolayca taşıyabilecek.

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank’tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL’ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.850 TL ek promosyon, 1.500 TL–2.500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 2.275 TL ek promosyon, 2.500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 2.750 TL ek promosyon ödeniyor.

Ek olarak, Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor. Akbank’tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor.

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