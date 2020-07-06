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Akçakale’de ilk kitap evi açıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Akçakale ilçesinde açılışını gerçekleştirilen kitap evinin ilk müşterisi de Mehmet Yalçınkaya oldu.

Akçakale ilçesinde açılışını gerçekleştirilen kitap evinin ilk müşterisi de Mehmet Yalçınkaya oldu. Satın aldığı kitapları orada bulunan öğrencilere hediye etti.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale de ilk kitap evi açılışını yaparak, çocukları buraya yönlendirmek internet, bonzai uyuşturucu felaketlerinden kurtarmak iyi düşüncelere müspet düşüncelerin tek yolunun okumak olduğunu belirtti. Fevzi Çakmak Mahallesi istasyon caddesi üzerinde açılışı gerçekleştirilen Şah kitap evinin açılışını Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.
Yalçınkaya, “Akçakale’de bir ilk olarak kitap evi açıyoruz. Bütün açılışlardan daha önemli ve gerekli görüyorum. Kuran’ın ilk emri oku Kuran’a uyarsak zaten hedefimizden şaşmayız. Bunun için açılan bu kitap evi kuyumcu dükkanından ve bütün açılışlardan daha önemli. İçinde çok kıymetli hazineler var. Bu hazinelere Akçakaleli kardeşlerim itibar etsinler herkesin bir ayağı burada olsun kitap alışverişi yapsın burada bizde her türlü desteği vereceğiz. Çünkü bu memleketin okumaya ihtiyacı var, aydınlamaya ihtiyacı var, bunlar da ancak kitap ve okuma vasıtasıyla olacak. Biz başından beri burada duran bacımla beraber bu genç çocuklara hepsini inşallah doktor mühendis Avukat yapacağız. Neden yapacağız okuyarak bu işin üstesinden geleceğiz başka yolu yok. Yol yapılmasa da olur, park yapılmasa da olur, ama okumasak olmaz bu işin aslı esası kalbi okumak bütün çocukları buraya yönlendirmek bu internet, Bonzai ve uyuşturucu felaketlerinden kurtarmak iyi düşüncelere müspet düşüncelerin tek yolu okumak okumanın yolu da bu genç kardeşimiz bu teşebbüsü yaptı. Kendisini tebrik ediyorum Akçakale’ye hayırlı ve uğurlu olsun ilçe belediyemiz ve şahsım olarak buradan her türlü desteği vermeye hazırız yeter ki okusunlar” dedi.
Kitap evi sahibi Mehmet Çiçek ise, katkılarından ve yardımlarından dolayı başkan Yalçınkaya’ya teşekkür etti.

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