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Akçakale’deki kafe ve restoranlar denetlendi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.06.2020 17:55 | Son Güncelleme

Akçakale Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki buçuk ayın üzerinde bir dönemdir kapalı olan ve 1 Haziran’dan itibaren ilçede tekrardan hizmet vermeye başlayan kafe, restoran ve çay bahçelerinde denetim yaptı.Akçakale Belediyesi ölümcül covıd-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Akçakale Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki buçuk ayın üzerinde bir dönemdir kapalı olan ve 1 Haziran’dan itibaren ilçede tekrardan hizmet vermeye başlayan kafe, restoran ve çay bahçelerinde denetim yaptı.
Akçakale Belediyesi ölümcül covıd-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Türkiye’de ölüm ve yeni vakaların düşüş göstermesi ile birlikte 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecine girdiğimiz bu günden itibaren ilçede bulunan kafe, lokanta ve restoranlarda belediye zabıta ekiplerince denetlendi.
Bu kapsamda Akçakale Belediyesi ilçe genelinde normalleşme süreci hazırlıklarını sürdürüyor. Bu doğrultuda belediye zabıta ekipleri salgın nedeniyle iki buçuk aydır kapalı olan kafe, lokanta ve restoranlarda denetleme yaptı iş yeri sahiplerine özellikle müşterilerden sosyal mesafeyi korumaları ve işçilerin eldiven ve maske takmaları okey, kağıt ve tavla gibi oyunların oynanması konusunda uyarılarda bulundu.
Başkan Mehmet Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde sosyal mesafe ve maskeye dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak, “Korona virüs dolayısıyla iki buçuk aydır çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Allah’a şükür, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatın normalleşmesiyle ilgili attığı adıma paralel olarak biz de Akçakale Belediyesi olarak lokantalar, kahvehaneler gibi iş yerlerinde denetimlerimize başladık. Şu unutulmamalı, dünyada bu virüs bitmeden biz tedbirlerimizi elden bırakmamalıyız. Hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Akçakale halkına uzun dönemde yaptıkları riayetlere ve tedbirler için teşekkür ediyorum” dedi.
İşletme sahipleri de, belediyenin yaptığı denetimleri yerinde bulduklarını ve sağladıkları hijyen desteği için de teşekkür ettiklerini ifade etti.

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