Akçakoca Belediyesine Zabıta aracı hibe edildi

Alaplılı iş adamı Ahmet İskender, Akçakoca Belediyesi’ne zabıta aracı hibe etti. Belediye Başkanı Okan Yanmaz, araç teslimi sırasında yaptığı açıklamada, hayırsever iş adamı Ahmet İskender’e teşekkür etti.

Araç hibesinin devlet ve vatandaş iş birliğinin güzel bir örneği olarak değerlendiren Başkan Yanmaz, “İş adamı Ahmet bey belediyemiz araç filosuna bu davranışı ile destek olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Belediyemize hayırlı olsun” dedi.

Akçakoca Belediyesinin hizmetlerini takdir ettiğini belirten İş adamı Ahmet İskender de ’Halkımıza en güzel hizmeti vermek için çalışan belediyelerimize bizler iş adamları olarak sahip çıkmalıyız. Akçakoca Belediyemize hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek amacıyla destek vermek istedik. Akçakoca Belediyemizin başarılı çalışmalarını devamını diliyorum” dedi.

