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Akçakoca OSB’de engeller kalktı

10.02.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Akçakoca OSB’de engeller kalktı

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant, Organize Sanayi Bölgesi için tüm engellerin kalktığını belirterek "Artık birlik zamanı" dedi.Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Pazvant, 1,5 yıldır zor aşamalardan geçtiğini bildirdi.

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant, Organize Sanayi Bölgesi için tüm engellerin kalktığını belirterek "Artık birlik zamanı" dedi.
Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Pazvant, 1,5 yıldır zor aşamalardan geçtiğini bildirdi. Pazvant, Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Koruma Kurulu tarafından Organize Sanayi bölgesinin onaylandığını işaret ederek "Akçakoca yapılacak olan OSB’ye dava açıldı ve davalar sonuçlandı. Şimdi OSB dosyamız Düzce İl Tarım Müdürlüğünde onaylanmasının ardından hız kazanacaktır. 1750 dönüm arazide kurulacak olan Metal Organize Sanayi Bölgemiz için artık engel kalmadı. 1,5 yılımız boşa gitti. Olsun bizim projemiz, parselasyon planımız hazır. Organize Sanayi Bölgemizin alt yapı çalışmaları için Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından kredilenme için önümüz açık. Kamulaştırma için 1,5 yıl önce yapılan hesaplarımıza göre 33 milyon TL gerekiyordu. Ancak bu sorunu şöyle çözüyoruz.Organize Sanayi Bölgemizde 23 adet yatırımcı ile anlaştık. Kendileri ile bir anlaşmaya vardık. Kamulaştırma için yüzde 50 nakit ödeme anlaşması sağladık. Bu anlaşmalar ile Kamulaştırma işlemlerine başlanacak. OSB için takvimiz çalışıyor. Ancak biz yılmadık ve yılmayacağız. Şimdi birlik zamanı. İçinde yaşadığımız pandemi dönemi olmasına rağmen çalışmalarımız hep sürmüştür ve sonuna kadar sürecektir’’diye konuştu.

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